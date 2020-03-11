İYİ Parti Gebze’de İlçe Başkanı Burak Uluköylü, ilçe yönetiminde görev dağılımını yaptı. Uluköylü, “Görev dağılımlarımız hepimize hayırlı uğurlu olsun” yorumunu yaptı. “Yola ahlaklı ve temiz siyaset felsefesiyle çıktık” diyen Uluköylü, “Görev dağılımlarımız hem partimize hem de kentimize hayırlı uğurlu olsun. Tüm yönetici arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Birlikte iyi şeyler yapacağız. Her şey iyi olacak” şeklinde konuştu. Uluköylü, “Partimizin kısa süre içerisinde taşınacağı yeni binasında yepyeni bir enerjiyle hep beraber başarılı olacağımıza inancım tam” dedi.
Bugün 15:21 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:23 TSİ
İYİ Parti Gebze’de görev dağılımı yapıldı
İYİ Parti Gebze’de İlçe Başkanı Burak Uluköylü, ilçe yönetiminde görev dağılımını yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz