İYİ Parti Gebze’de görev dağılımı yapıldı

İYİ Parti Gebze’de İlçe Başkanı Burak Uluköylü, ilçe yönetiminde görev dağılımını yaptı. Uluköylü, “Görev dağılımlarımız hepimize hayırlı uğurlu olsun” yorumunu yaptı. “Yola ahlaklı ve temiz siyaset felsefesiyle çıktık” diyen Uluköylü, “Görev dağılımlarımız hem partimize hem de kentimize hayırlı uğurlu olsun. Tüm yönetici arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Birlikte iyi şeyler yapacağız. Her şey iyi olacak” şeklinde konuştu. Uluköylü, “Partimizin kısa süre içerisinde taşınacağı yeni binasında yepyeni bir enerjiyle hep beraber başarılı olacağımıza inancım tam” dedi.