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Zeytinoğlu: Sanayide istihdam artışı yüzde 20.6

TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Aralık ayında sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 20.6’ya yükseldi. Sanayide 225 bin kişi istihdam artışı oldu” dedi
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TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, işsizlik oranında hem aylık hem yıllık bazda beklendiği gibi artış olduğunu söyleyerek,  “Aralık ayında işsizlik oranı, kasıma göre 0.4 puan, 2018 yılının aralık ayına göre 0.2 puan artarak yüzde 13.7’ye yükseldi. Ancak sanayi sektöründe istihdam artışının aralık ayında da devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz” dedi.

“İSTİHDAM ARTIŞI SADECE 3 BİN”

“Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, işgücüne katılımdaki artış 95 bin kişi olurken, istihdam artışı sadece 3 bin kişi oldu” diyen Zeytinoğlu, “2019 yılında, bir önceki yıla göre aralık ayına kadar tüm aylarda istihdam kaybı yaşanmıştı. Yıl genelinde sadece aralık ayında 3 bin kişilik istihdam artışı olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

"SANAYİDE İSTİHDAMIN PAYI YÜZDE 20.6”

Son olarak Zeytinoğlu, “Son çeyrekte üretim ve ekonomideki iyileşmenin ağırlıklı olarak sanayi sektöründe istihdama yansıdığını görüyoruz. Aralık ayında sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 20.6’ya yükseldi. Sanayide 225 bin kişi, hizmetler sektöründe ise 122 bin kişi istihdam artışı oldu. Tarımda istihdam kaybı 225 bin kişi olurken, inşaat sektöründe 119 bin kişi istihdam kaybı yaşandı” açıklamalarında bulundu.

Bugün 15:22 TSİ - Ekonomi

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