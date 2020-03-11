PegasusHava Yolları, son dönemde tüm dünyada tedirginlik yaratan yeni tip coronavirüse karşı aldığı önlemleri açıkladı. Alınan önlemler kapsamında şirket filosunda yer alan uçaklar, sıklığı artırılmış şekilde ve uluslararası standartlarda, uçak üreticilerinin talimatlarına uygun olarak dezenfeksiyon işlemine tabii tutuluyor, koltuk başlıkları düzenli olarak değiştiriliyor.
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Pegasus’tan coronavirüs açıklaması
Pegasus Hava Yolları, son dönemde tüm dünyada tedirginlik oluşturan yeni tip coronavirüse karşı aldığı önlemleri açıkladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz