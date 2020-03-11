Pegasus’tan coronavirüs açıklaması

PegasusHava Yolları, son dönemde tüm dünyada tedirginlik yaratan yeni tip coronavirüse karşı aldığı önlemleri açıkladı. Alınan önlemler kapsamında şirket filosunda yer alan uçaklar, sıklığı artırılmış şekilde ve uluslararası standartlarda, uçak üreticilerinin talimatlarına uygun olarak dezenfeksiyon işlemine tabii tutuluyor, koltuk başlıkları düzenli olarak değiştiriliyor.