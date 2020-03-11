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Vodafone’a 3 ödül birden

Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri, 14. Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’nde toplam 3 ödülün sahibi oldu
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Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri, müşteri hizmetleri ve satış alanlarında dünyanın en başarılılarını ödüllendiren 14. Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’nde toplam 3 ödül aldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, “13,4 milyon aktif dijital müşterimiz var. Bunların aylık toplam etkileşimi 472 milyona ulaştı. Dijital penetrasyon oranımız ise yüzde 86. Stevie Ödülleri’nde başvurduğumuz tüm kategorilerde ödül almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün 15:24 TSİ - Ekonomi

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