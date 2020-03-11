Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri, müşteri hizmetleri ve satış alanlarında dünyanın en başarılılarını ödüllendiren 14. Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’nde toplam 3 ödül aldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, “13,4 milyon aktif dijital müşterimiz var. Bunların aylık toplam etkileşimi 472 milyona ulaştı. Dijital penetrasyon oranımız ise yüzde 86. Stevie Ödülleri’nde başvurduğumuz tüm kategorilerde ödül almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Bugün 15:24 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 15:25 TSİ
Vodafone’a 3 ödül birden
Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri, 14. Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’nde toplam 3 ödülün sahibi oldu
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz