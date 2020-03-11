Türkiye’deki faaliyetlerini 1923 yılından bu yana sürdüren enerji şirketi Shell, ülkemizde operasyonlarını yürütmekte olduğu tüm iş kollarındaki iletişim yönetimi için ÜNİTE Edelman ile anlaştı. ÜNİTE Edelman, yeni dönemde yol güvenliği, inovasyon, çevre, kadın & genç istihdamı ve engelsiz yaşam alanındaki sosyal yatırım programlarının iletişim yönetiminde de Shell Türkiye’ye yol arkadaşlığı yapacak.
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Shell Türkiye yeni iletişim ajansını seçti
Shell'in Türkiye'deki iletişim faaliyetlerini yürütecek ajans belli oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz