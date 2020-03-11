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Shell Türkiye yeni iletişim ajansını seçti

Shell'in Türkiye'deki iletişim faaliyetlerini yürütecek ajans belli oldu
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Türkiye’deki faaliyetlerini 1923 yılından bu yana sürdüren enerji şirketi Shell, ülkemizde operasyonlarını yürütmekte olduğu tüm iş kollarındaki iletişim yönetimi için ÜNİTE Edelman ile anlaştı. ÜNİTE Edelman, yeni dönemde yol güvenliği, inovasyon, çevre, kadın & genç istihdamı ve engelsiz yaşam alanındaki sosyal yatırım programlarının iletişim yönetiminde de Shell Türkiye’ye yol arkadaşlığı yapacak.

Bugün 15:24 TSİ - Ekonomi

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