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Yerel basın, vatandaşın gündemine eğilmeli

İzmit Karabaş Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi’nde hizmet veren Öykü Büfe’nin Sahibi Yakup Aydemir, “Bana taşıma habercilik yapılıyor gibi geliyor. Yerel basının vatandaşın gündemine daha fazla eğilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi

Cihan Baylan
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“Bizi Size Ulaştıranlar” yazı dizimizin bugünkü konuğu İzmit Karabaş Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No: 28 adresinde hizmet veren Yakup Aydemir. 4 yıl önce büfesini devraldığını belirten Aydemir (33), piyasaların durgunluğuna değindi. Tekel ürünlere yapılan zamların satışlarını düşürdüğünü ifade eden Aydemir, öte yandan yerel basının vatandaşın gündemine daha çok eğilmesi gerektiğini söyledi.

“PİYASA BİR YILDIR DURGUN”

Öykü Büfe’nin Sahibi Yakup Aydemir, “4 yıl önce bu büfeyi devraldım, yalnız çalıştığım için biraz zorlanıyorum. Piyasalar yaklaşık bir yıldır durgun. Bizim ağırlıklı satışını yaptığımız tekel ürünlerine yapılan zamlar ve kutu tasarımı satışlarımızı çok düşürdü” şeklinde konuştu.

“TAŞIMA HABERCİLİK YAPILIYOR GİBİ”

Devamında yerel basını yetersiz bulduğunu dile getiren Aydemir, “Yerel basın biraz yetersiz buluyorum. Bana taşıma habercilik yapılıyor gibi geliyor. Yerel basının vatandaşın gündemine daha fazla eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela kent genelinde çok ses getirecek haberlere rastlayamıyorum” ifadelerine yer verdi.

Bugün 15:25 TSİ - Gündem

Muhabir Cihan Baylan

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