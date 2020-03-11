CHP Kocaeli’yi bu isimler yönetecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Olağan İl Kongresi geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi. Hikmet Erenkaya, Bozkurt Uslu ve Harun Yıldızlı’nın yarıştığı kongrede 28 oy Bozkurt Uslu, 256 oy Hikmet Erenkaya, 322 oy ise Harun Yıldızlı aldı. Yıldızlı, oylarının çoğunu alarak seçilmiş il başkanı olurken geçtiğimiz günlerde Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını aldı. Mazbata alım töreni sonrasında ise il binasında yapılan devir teslim sonrası Yıldızlı resmen il başkanı oldu. Görevin devralınmasının ardından Yıldızlı’nın yönetimindeki isimler merak ediliyor.

İŞTE CHP KOCAELİ’Yİ YÖNETECEK İSİMLER

HARUN YILDIZLI KİMDİR?

1977 İzmit doğumlu olan Harun Yıldızlı, Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölümü mezunu. 2015 yılında CHP Kocaeli İl Yönetimi’ne giren Yıldızlı, 2 dönem il başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Yıldızlı, evli ve 2 çocuk babası sahibi.

HAKAN ALTIPARMAK KİMDİR?

1985 Kadıköy doğumlu olan Hakan Altıparmak 20 yıldır Kocaeli’de ikamet ediyor. KOÜ İşletme Mezunu olan Altıparmak bir firmada insan kaynakları müdürü olarak görev yapmakta. Daha önce Darıca İlçe Sekreterliği ve Darıca Gençlik Kolları başkanlığı görevlerinde bulunan Altıparmak evli ve bir kız çocuğu babası.

PINAR ATABAY KİMDİR?

1978 yılında İzmit’te dünyaya gelen Pınar Atabay, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu. Atabay Proje Çevre Sağlığı Hizmetleri şirketi sahibi olan Atabay ayrıca TürkçakalTarım’da Sorumlu Müdür olarak çalışıyor.

BARAN AYDIN KİMDİR?

1991 Gebze doğumlu olan Baran Aydın, Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı bölümü öğrencisi. Baranlar Yapı’nın sahibi olan Aydın, Gebze Ticaret Odası Meclis üyesi ve TOBB Delegesi. Kızılay Çayırova Şube Başkanvekilliği görevinde de bulunan Aydın evli.

BATUHAN BAYINDIR KİMDİR?

1987 yılında Sakarya’da dünyaya gelen Batuhan Bayındır 1999 yılından beri İzmit’te ikamet ediyor. Eskişehir Osmangazi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Bayındır, Barın İnşaat sahibi. Bayındır, uzun yıllardır CHP üyesi.

AHMET ÇALIK KİMDİR?

1971 Giresun doğumlu olan Ahmet Çalık 38 yıldır Karamürsel’de ikamet ediyor. Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü mezunu. Çalıklar Tekstil Limited Şirketi sahibi. 2014-2019 yılları arasında Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Seçimlerde Karamürsel Belediye Başkan Adayı oldu. Evli ve bir kız çocuğu babası.

BERNA ÇETİN PEKER KİMDİR?

1986 İzmit doğumlu. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Çetin Hukuk ve Danışmanlık Şirketi’nde serbest avukat olarak çalışmakta. Önceki dönem İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın yönetiminde il başkanvekilliği, Hukuk ve Seçim İşleri’nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Berna Çetin Peker evli.

GÜLŞAH ÇUBUKLU KİMDİR?

1994 Sakarya doğumlu. Gülşah Çubuklu, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. WellbornLuxury Hotel Satış & Pazarlama Sorumlusu olarak çalışmakta. 2016’da Körfez RoractKulübü’nin kurucu başkanlığını yaptı. CHP’de çeşitli görevler aldı.

GÖKHAN DARCAN KİMDİR?

1975 İzmit doğumlu olan Gökhan Darcan, Kocaeli Üniversitesi Yüksekokul Elektrik Bölümü mezunu. Yaprak Gayrimenkul şirketi sahibi olan Darcan, CHP’de aralarında il yöneticiliği olmak üzere birçok görevde bulundu. Darcan, evli ve 2 kız çocuk sahibi.

BİLGİ DEHMEN KİMDİR?

1961 Gümüşhane doğumlu olan Bilgi Dehmen 2015 yılından beri Kocaeli’de ikamet ediyor. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Dehmen emekli banka müdürü. 2 dönemdir il başkan yardımcılığı görevinde bulunan Dehmen’in bir oğlu var.

MEHMET DEMİRTAŞ KİMDİR?

1967 Muş doğumlu. 37 yıldır İzmit’te. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Turizm Otelcilik mezunu aynı zamanda ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi olan Demirtaş, yabancı bir firmada yapı kimyasal satış müdürü olarak çalışıyor. CHP 2009-2014 İzmit Belediyesi meclis üyesi. 4 çocuğu var.

METİN DÜZGÜN KİMDİR?

1953 Erzurum doğumlu olan Metin Düzgün, 1973 yılından beri İzmit’te ikamet ediyor. Lise mezun olan Düzgün, Devlet Su İşleri’nden emekli ve iki şirkette harita ve inşaat danışmanlığı yapıyor. CHP’de il eğitim sekreterliği, bilişimden sorumlu başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Metin Düzgün evli ve 2 çocuk babası.

YAPRAK FİDANCI KİMDİR?

1975 İzmit doğumlu olan Yaprak Fidancı Kırıkkale Üniversitesi İşletme bölümü mezunu. Daha önce bir firmada yönetim ve organizasyon uzmanı olarak yapan Fidancı, kurultay delegeliği ve 2 dönem Körfez İlçe Sekreterliği görevinde bulundu. Fidancı ayrıca Tütünçiftlik Sahili Koruma Koruma Derneği kurucusu ve mevcut başkanı.

MEHMET NAZIM GENÇTÜRK KİMDİR?

1985 İzmit doğumlu olan Mehmet Nazım Gençtürk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans mezunu. Gençtürk Hukuk Bürosu sahibi olan Gençtürk, 2 dönem İzmit İlçe Sekreterliği yaptı. Gençtürk ayrıca evli ve bir çocuk babası.

BİRGÜL GÖK KİMDİR?

1968 İstanbul doğumlu olan Birgül Gök 10 yıldır Kocaeli’de. Lise mezunu olan Gök, Gök Teknik’te işletmeci. İstanbul’da Şişli CHP’de 10 yıl görev yapan Gök, Kocaeli’de Emek Komisyonu’nda bulundu. İl yöneticiliği yapan Gök, Önceki dönem İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. Evli ve 2 çocuk annesi.

SEMA ALTUNEL GÜVEN KİMDİR?

1960 Artvin doğumlu olan Sema Güven 43 yıldır Kocaeli’de ikamet ediyor. Lise mezunu olan Sema Güven, Pelikan Kır Düğünevi’nde yönetici. Daha önce kadın kollarında görev yapan Sema Güven, Sefa Sirmen döneminde yedek il yönetim kurulu üyeliği yaptı. Evli.

İSMET İŞERİ KİMDİR?

1958 Gölcük doğumlu olan İsmet İşeri KOÜ İşletme Fakültesi mezunu. 1984 yılından beri Gölcük’te serbest muhasebeci, mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak çalışmakta. Gölcük eski İlçe Başkanı olan İsmet İşeri başkanlığı sırasında istifa ederek Gölcük Belediye Başkan Adayı oldu. İşeri evli ve 2 çocuk babası.

HİKMET KOÇOĞLU KİMDİR?

1964 Sivas doğumlu olan Hikmet Koçoğlu 1975 yılından beri Kocaeli’de ikamet etmekte. KOÜ Mühendislik Fakültesi mezunu Koçoğlu, Koçoğlu Vinç’in sahibi. Daha önce Gebze İlçe örgütünde yönetici, 2015 yılında ise Cengiz Sarıbay’ın yönetiminde il yöneticiliği yaptı. Evli ve bir kız çocuğu babası.

BİLAL ÖZŞAHİN KİMDİR?

1958 yılında Kars’ta dünyaya gelen Bilal Özşahin yaklaşık 21 yıldır Kocaeli’de ikamet ediyor. Kars Dede Korkut Eğitim Enstitüsü mezunu olan Özşahin emekli öğretmen. CHP’de mahalle temsilciliği görevinde bulunan Özşahin evli ve 2 çocuk babası.

BÜLENT SARI KİMDİR?

1977 Kartepe doğumlu olan Bülent Sarı, lise mezunu. Ticaretle uğraşan Sarı aynı zamanda Arslanbey Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı. Kartepe İlçe Başkanlığı ve önceki dönem il yöneticiliği görevinde bulunan Bülent Sarı evli ve iki çocuk babası.

MEHMET SOLAKOĞLU KİMDİR?

1959 İzmit doğumlu. KOÜ Makine bölümü mezunu. Belediyelerde müdürlük ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Solakoğlu emekli serbest mühendis. MMO Kocaeli Şubesi danışma kurulu üyesi olan Solakoğlu, CHP’de Ferhan Şensoy döneminde il yöneticiliği ve ilçe delegeliği görevlerinde bulundu. Evli ve 1 kız çocuğu babası.

İSMAİL SUNGUR KİMDİR?

1965 Trabzon doğumlu. 1995 yılından beri Gebze’de yaşıyor. Meslek lisesi mezunu olan Sungur emekli ve özel bir şirkette site müdürü olarak çalışmakta. CHP Gebze’de sivil toplum kuruluşları ve sendikalardan sorumlu başkan yardımcılığı ve DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’te yöneticilik yaptı. Sungur evli ve 2 çocuk babası.

SELİM TETİK KİMDİR?

1976 yılında Gebze’de dünyaya geldi. Eskişehir Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümünde okuyan Selim Tetik özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. CHP’de çeşitli kademelerde görev yaptı. Tetik, evli ve bir çocuk babası.

BARIŞ TOPAL KİMDİR?

1975 Malatya doğumlu olan Barış Topal, 20 yıldır Derince’de ikamet etmekte. Eskişehir Üniversitesi Uluslarası İlişkiler ve yüksekokul mezunu olan Topal TÜPRAŞ’ta çalışıyor. CHP’de emek komisyonunda ve mahalle temsilciliklerinde görev alan Topal evli ve 2 çocuk babası.

ALİ YAPA KİMDİR?

1960 Kars doğumlu. Ali Yapa, Endüstri meslek lisesi mezunu olan Sarkusyan Fabrikası’nda uzun yıllar vardiya amirliği görevinde bulunmasının ardından buradan emekli oldu. CHP Darıca ilçe yöneticiliği, önceki dönem il başkan yardımcılığı yapan Yapa evli ve 3 çocuk babası.