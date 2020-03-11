Kocaeli Otogarı'nda koronavirüs önlemi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, özel koruyucu kıyafetler ile Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yapılan çalışmada, otogarın açık ve kapalı kısımları tamamen ilaçlanarak dezenfekte edildi. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, "Çin'in Vuhan eyaletinde koronavirüsün tespit edilmesi ve sonrasında tüm dünyaya yayılması esnasında biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu haberleri hep takip ettik. İlk andan itibaren ilimizde hangi faaliyetleri gerçekleştireceğimizi planlamıştık. Öncelikle yürüteceğimiz faaliyetleri belirledikten sonra dezenfeksiyon işlemleri için gerekli olan ilaçların ve ekipmanın tedariğini sağladık. Biz zaten evvelden beridir hem tramvaylarımızı hem de otobüslerimizi yüksek teknolojik, nano teknolojik cihazlar ile dezenfekte ediyorduk. Bu virüsün yayılmasını dikkate alarak 10 milyon metrekarenin üzerinde kapalı alanı ilaçlayabilecek düzeyde bir ekipman ve ilaç sağladık" dedi.

"DEZENFEKTE EDİYORUZ"

Aydınlık, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin ilaçlanmasıyla ilgili olarak, "Bugün otobüs terminalini dezenfekte ediyoruz. Kocaeli ilinin bulunduğu coğrafi konum itibariyle, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir istikamette olduğu için ve bu otogara günde yaklaşık bine yakın otobüsün giriş çıkış yaptığı düşünüldüğünde öncelikle dezenfeksiyon yapmamız gereken yerlerin başında olduğunu kabul edebiliriz. Büyükşehir Belediyesi olarak otogarda kent mobilyalarını, vatandaşımızın dokunması, teması muhtemel olan kapı kolu, pencere, çerçeve gibi yerleri dezenfekte ediyoruz ve yüzey temizleyicilerle siliyoruz. Aynı uygulamayı tren garında da yaptık. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ve bilim kurulunun söylediklerini takip ediyoruz. Şu anda ülkemizde virüsün yayılımının olmadığını biliyoruz. Ancak biz tedbirlerimizi aldık. Gerekmesi halinde ilimizde tüm kapalı mekanlarla alakalı, özellikle vatandaşımızın topluca bulunma ihtimali olan yerlerle alakalı tedbirimizi aldık. Bu kapasitemizi daha da geliştireceğiz. Şu an için 30 ekibimiz sahada bu hizmetleri veriyor. Zaten otobüs ve tramvaylarda bu uygulamayı yıllardır yapıyoruz. Bu yapılan ilave bir uygulamadır. Gerekmesi halinde bu ekiplerin sayısını arttırmaya yeterli imkan ve kabiliyete sahibiz" diye konuştu.