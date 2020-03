DEVA görücüye çıktı

Ankara Bilkent Otel’de düzenlenen tanıtım toplantısına, partinin kurucularkurulu eksiksiz katıldı. Kocaeli eski Milletvekili ve Bilim ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün, Petrol-İl Sendikası eski Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar’ında katıldığı tanıtım toplantısında parti logosununda lansmanı yapıldı. Partinin sloganı da ilk kez bu toplantıda telaffuz edildi. DEVA Partisi’nin sloganı “Biz hazırız” oldu…

BABACAN KONUŞTU

Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması, sinevizyon gösteriminin ardından açılış konuşmasını yapan Ali Babacan, “Korku siyaseti hepimizi yordu” diyerek konuşmasına devam etti. Babacan, “Hepimizin gönlü biraz buruk. Evlatlarımızı şehit verdik. Ülkemizin her alanda sürekli zemin kaybetmesi yüreğimizi dağlıyor.İnsan haklarının ihlal edilmesi, özgürlüğümüzün kısıtlanması ızdırap yaratıyor. Ayrıştırcı, ötekileştirici siyaset dili toplumumuzu sürekli geriyor.Korku siyaseti hepimizi yordu artık. Çalışanlarımız her an işini kaybetme korkusuyla yaşıyor.

ARTIK DEVA ZAMANI DİYORUZ

Babacan konuşmasına şöyle devam etti, “Şehirlerimiz hızlı betonlaşmanın ağır yükünü kaldıramıyor. Bu ülkenin insanı son birkaç yıldır çok üzüldü, yaralandı. Her şey elinden alındı ama, bu ülkenin insanı sabretti dayandı. Artık geldik, buradayız. Bu üzüntülerin daha da büyümesine izin vermeyeceğiz. Zaman ümitsizlik zamanı değil, Zaman Türkiye için sorumluluk alma zamanı. Türkiye için demokrasi, atılım zamanı geldi. Artık Türkiye için iyileşme zamanı geldi diyoruz. Derdinize ortak arıyorsanız, biz devayız. Derdinize hızlı çözüm arıyorsanız, biz devayız. Artık DEVA zamanı diyoruz.”

ERGÜN VE YAŞAR EŞLERİYLE KATILDI

Ankara’daki tanıtım toplantısına eski bakan Nihat Ergün eşi Güner Hanım, Petrol-İş Sendikası eski Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar’da eşi Emine Hanım ile birlikte katıldı. Kurucular Kuruluna giren bu iki Kocaelili, bugünden sonra Kocaeli İl Başkanını belirlenmesi için arayışa girecek.