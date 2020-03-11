Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:02 TSİ- Siyaset G: Bugün 18:04 TSİ

DEVA görücüye çıktı

Ali Babacan liderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Ankara Bilkent Otel’de düzenlenen lansmanda partisinin kurucular kurulunu ve logosunu tanıttı 90 kişilik kurucular kurulu üyesi arasında yer alan Kocaeli eski Milletvekili ve Bilim ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün, Petrol-İl Sendikası eski Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar’da hazır bulundu
mask

Ankara Bilkent Otel’de düzenlenen tanıtım toplantısına, partinin kurucularkurulu eksiksiz katıldı. Kocaeli eski Milletvekili ve Bilim ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün, Petrol-İl Sendikası eski Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar’ında katıldığı tanıtım toplantısında parti logosununda lansmanı yapıldı. Partinin sloganı da ilk kez bu toplantıda telaffuz edildi. DEVA Partisi’nin sloganı “Biz hazırız” oldu…

BABACAN KONUŞTU

Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması, sinevizyon gösteriminin ardından açılış konuşmasını yapan Ali Babacan, “Korku siyaseti hepimizi yordu” diyerek konuşmasına devam etti. Babacan, “Hepimizin gönlü biraz buruk. Evlatlarımızı şehit verdik. Ülkemizin her alanda sürekli zemin kaybetmesi yüreğimizi dağlıyor.İnsan haklarının ihlal edilmesi, özgürlüğümüzün kısıtlanması ızdırap yaratıyor. Ayrıştırcı, ötekileştirici siyaset dili toplumumuzu sürekli geriyor.Korku siyaseti hepimizi yordu artık. Çalışanlarımız her an işini kaybetme korkusuyla yaşıyor.

ARTIK DEVA ZAMANI DİYORUZ

Babacan konuşmasına şöyle devam etti, “Şehirlerimiz hızlı betonlaşmanın ağır yükünü kaldıramıyor. Bu ülkenin insanı son birkaç yıldır çok üzüldü, yaralandı. Her şey elinden alındı ama, bu ülkenin insanı sabretti dayandı. Artık geldik, buradayız. Bu üzüntülerin daha da büyümesine izin vermeyeceğiz. Zaman ümitsizlik zamanı değil, Zaman Türkiye için sorumluluk alma zamanı. Türkiye için demokrasi, atılım zamanı geldi. Artık Türkiye için iyileşme zamanı geldi diyoruz. Derdinize ortak arıyorsanız, biz devayız. Derdinize hızlı çözüm arıyorsanız, biz devayız. Artık DEVA zamanı diyoruz.”

ERGÜN VE YAŞAR EŞLERİYLE KATILDI

Ankara’daki tanıtım toplantısına eski bakan Nihat Ergün eşi Güner Hanım, Petrol-İş Sendikası eski Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar’da eşi Emine Hanım ile birlikte katıldı. Kurucular Kuruluna giren bu iki Kocaelili, bugünden sonra Kocaeli İl Başkanını belirlenmesi için arayışa girecek.

Bugün 16:02 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Talat - Kocaeli Nihat Ergün ile bir yere varmadı yine varamaz...Ali bey olsun eşi olsun genç ve temiz insanlar, siyaset kirlidir keşke girmeseydi...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 16:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Yıldızlı: Hemşeri dernekleri zenginliğimizdir mask
Yıldızlı: Hemşeri dernekleri zenginliğimizdir
Bıyık’tan Cumhur İttifakı ziyareti mask
Bıyık’tan Cumhur İttifakı ziyareti
İYİ Parti Gebze’de görev dağılımı yapıldı mask
İYİ Parti Gebze’de görev dağılımı yapıldı
Türel: Milli Görüş’ün motoru gençlerdir mask
Türel: Milli Görüş’ün motoru gençlerdir
Büyükakın, Gebze Beyaz Kalpler proje alanını inceledi mask
Büyükakın, Gebze Beyaz Kalpler proje alanını inceledi
Büyükakın:‘’34 bin 416 öğrencimize hizmet veriyoruz’’ mask
Büyükakın:‘’34 bin 416 öğrencimize hizmet veriyoruz’’
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Çalıştığı fabrikada kendini astı! mask
Çalıştığı fabrikada kendini astı!
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
'Bu çağda böyle köy mü olur?' mask
'Bu çağda böyle köy mü olur?'
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu mask
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu

GALERİ

Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı! mask
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı!
Kardeşimi ben öldürmedim demişti... mask
Kardeşimi ben öldürmedim demişti...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL