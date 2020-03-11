İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, korona virüsüne yakalanan hastalar için kullanılan ve bağışıklık sistemini güçlendiren Actemra ilacının bazı şehirlerde hastaları iyileştirdiğini söyleyerek, ”İlaç 24 saat içerisinde etkisini gösterdi. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz erken” dedi. Kullanılan ilacın ilk 24 saat içerisinde etkisini göstermeye başladığını belirten Cihanpur, ilacın etkilerine yönelik uzmanların incelemelerinin devam edeceğini ifade ederek, ”Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse ilacı piyasaya süreceğiz” şeklinde konuştu. Tamamen yerli imkanlarla ilacın üretildiğini kaydeden İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ilacın piyasaya girmesinin 3 haftayı bulabileceğini belirtti. İran'da artan korona virüsü nedeniyle şuana kadar ülke genelinde görülen vaka sayısı 8 bin 42 olurken 291 kişi hayatını kaybetti.
Bugün 16:07 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:09 TSİ
İran korona virüsün ilacını bulduğunu açıkladı
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, korona virüsüne karşı ürettikleri ilaçtan tedavilerde olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz