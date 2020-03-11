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İran korona virüsün ilacını bulduğunu açıkladı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, korona virüsüne karşı ürettikleri ilaçtan tedavilerde olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, korona virüsüne yakalanan hastalar için kullanılan ve bağışıklık sistemini güçlendiren Actemra ilacının bazı şehirlerde hastaları iyileştirdiğini söyleyerek, ”İlaç 24 saat içerisinde etkisini gösterdi. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz erken” dedi. Kullanılan ilacın ilk 24 saat içerisinde etkisini göstermeye başladığını belirten Cihanpur, ilacın etkilerine yönelik uzmanların incelemelerinin devam edeceğini ifade ederek, ”Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse ilacı piyasaya süreceğiz” şeklinde konuştu. Tamamen yerli imkanlarla ilacın üretildiğini kaydeden İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ilacın piyasaya girmesinin 3 haftayı bulabileceğini belirtti. İran'da artan korona virüsü nedeniyle şuana kadar ülke genelinde görülen vaka sayısı 8 bin 42 olurken 291 kişi hayatını kaybetti.

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