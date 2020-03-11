Zamların durdurulması için İZGAZ’a 2 bin 500 imza!

Geçinemiyoruz Platformu Şubat ayından bu yana birçok yerde açtıkları stantlarla topladıkları imzaladı bugün İZGAZ’a vermek üzere İzmit Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan İZGAZ İzmit Müşteri Hizmet Merkezi önünde toplandı. İmza teslimi öncesi açıklama gerçekleştiren platforma Büyükşehir Belediyesi bağımsız başkan adayı Reyhan Başaran,CHP Kocaeli eski Milletvekili Bekir Yurdagül, HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Mehmet Selim Akboğa, CHP Kocaeli İl Yöneticileri Bilgi Dehmen, Yaprak Fidancı, İsmet İşeri, HDP İzmit İlçe Eş Başkanı Metin Fırat, CHP İzmit İlçe eski Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, SYKP, Kocaeli Halkevleri eşlik etti.

“5 BİN 485 KİŞİ İNTİHAR ETTİ”

Yapılan açıklamada şu ifadelerde bulunuldu; “Türkiye’de kayıtlı olarak çalışan 12 milyon insan 3 bin TL’nin altında ücret alıyor. Yani bu ülkede milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşamak zorunda kalıyor, daha doğrusu yaşamak zorunda bırakılıyor. Tüm bu rakamlar ortayken bütçeden en yüksek pay Milli Savunma Bakanlığına yani savaşa, Hazine ve Maliye Bakanlığına yani faizlere ayrılıyor. Ülkede milyonlarca insan açlık sınırındayken sadece savaşa ve faize ayrılan bütçe artmıyor aynı zamanda sarayın harcamaları da her yıl artmaya devam ediyor. AKP iktidarı döneminde, 2002-2018 yılları arasında geçim sıkıntısı ve ticari başarısızlık nedeniyle 5 bin 485 kişi intihar etti. 5 bin 485 kişi sadece rakamları ifade etmiyor, her biri birer canı birer insanı birer yaşamı bizlere gösteriyor.

“İSU MÜJDE VERİR GİBİ MESAJ ATTI”

2019’da Kocaeli’de borcundan dolayı 33 bin 964 kişinin elektriğinin, 38 bin 637 kişinin de doğalgazının kesildiği bizzat Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı tarafından açıklandı. Yani bu kış Kocaeli’nde binlerce aile elektriksiz ve soğuk evlerde yaşamak zorunda bırakıldı. Her birimizin evlerine gelen doğalgaz faturası 400 TL’nin altına düşmezken, diğer temel ihtiyaç olan elektrik faturaları ve su faturaları da üzerine ekleniyor. Tüm bunlar yaşanırken ise İSU bir müjde verir gibi cep telefonlarımıza yapılacak zammın 2 ay ertelendiğini mesaj atabiliyor. Yani kış bitti, doğalgaz faturaları azalacak ama size yine rahat yüzü yok diyor.

“GEÇİNEMİYORUZ”

Buradan İSU ve Büyükşehir Belediyesi’ne de sesleniyoruz. Cep telefonlarımıza zamları ertelediğinizi değil, iptal etiğinizi duyurun. Çünkü bizler geçinemiyoruz. Çünkü bizler açlıkla, yoksullukla, yoksunlukla boğuşanlarız. Hangi ürünün, hangi marketten daha ucuza alındığını bizden iyi kimse bilemez! Pazar alışverişi saat kaçta yapılırsa, sebze-meyve fiyatları ucuzlar en iyi biliriz. Bizim evimize kırmızı et bayramdan bayrama girer. Hayatımızın özeti; her ihtiyaçtan kısmaktır. Çünkü artık ihtiyaçlar bile bizler için lüks oldu.

“UMUTSUZLUĞA İTİLİYORUZ”

Bizler alınteri ve emeği ile hayatı var edenler; artık yeter diyoruz, insanca bir yaşam bizim de hakkımız. Bizler açlığa ve yoksulluğa mahkum değiliz. Birilerinin zenginleşmesi için bizler yoksul bırakılıyoruz, birileri zenginleşsin diye bizler savaşlara sürülüyoruz, birileri zenginleşsin diye bizler umutsuzluğa itiliyoruz. Halbuki birleşirsek, yan yana gelirsek, dayanışma ağlarımızı kurarsak kazanacağımızı biliyoruz.Kampanyamızın başladığı ilk gün ki talebimizi yineliyoruz, “Faturaları nedeni ile kimsenin doğalgazı kesilmesin”, “Zamlar durdurulsun.”

“BİZ DE BİRER VATANDAŞIZ”

Açıklamanın ardından toplanan yaklaşık 2 bin 500 imza İZGAZ Müşteri İlişkileri Müdürü Murat Özön’e teslim edildi. EMEP İl Başkanı taleplerini sıralarken Özön imzalar ve talepler ile ilgili olarak, “İmzalarınızı memnuniyetle teslim alacağım. En nihayetinde biz İZGAZ çalışanıyız ama sizler gibi birer vatandaşız. Aynı durum bizler için de geçerli. Taleplerinizi ilgili makamlara iletmek üzere alacağız” ifadelerinde bulundu.