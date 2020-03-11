Tarhan: Seçim olmayınca ıslah da olmuyor

Dilovası Dilderesi ıslah çalışmaları 2014 yılında başlamış ve temel atma töreninde çalışmaların 2017 yılının Mart ayında bitirileceği açıklanmıştı. Ancak 6 yıl geçmesine rağmen ıslah çalışmaları bitirilemedi. Tarhan, konuyu TBMM gündemine taşıyarak çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sordu.

“3 SEÇİM BİTTİ ÇALIŞMALAR BİTMEDİ”

Tarhan, “Bir türlü bitirilemeyen çalışmalar her seçim döneminde gündeme getirilirken bitiş tarihi de sürekli olarak değiştirildi. İlk olarak Mart 2017 tarihinde bitirileceği açıklanan Dilderesi ıslahında çalışmalar kaplumbağa hızında ilerleyince çalışmalar da bitirilemedi” şeklinde konuştu.

TARİHLER BİR TÜRLÜ TUTMADI

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Tahsin Tarhan en son 2019 yılı sonunda bitirileceği açıklanan ıslah çalışmalarının neden hala bitirilemediğini sordu. Tarhan, seçim dönemlerinde Dilderesi’nde balık tutacaklarını açıklayanların seçimler sonrasında seslerinin çıkmadığının altını çizerek “Sürekli tarihler veriliyor ancak Kocaeli de değişen bir şey olmuyor” dedi.