Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:26 TSİ- Gündem G: Bugün 16:28 TSİ

Tarhan: Seçim olmayınca ıslah da olmuyor

Dilderesi ıslah çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye soran CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, “Seçim dönemlerinde Dilderesi’nde balık tutacaklarını açıklayanların seçimler sonrasında sesleri çıkmıyor” dedi
mask

Dilovası Dilderesi ıslah çalışmaları 2014 yılında başlamış ve temel atma töreninde çalışmaların 2017 yılının Mart ayında bitirileceği açıklanmıştı. Ancak 6 yıl geçmesine rağmen ıslah çalışmaları bitirilemedi. Tarhan, konuyu TBMM gündemine taşıyarak çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sordu.

“3 SEÇİM BİTTİ ÇALIŞMALAR BİTMEDİ”

Tarhan, “Bir türlü bitirilemeyen çalışmalar her seçim döneminde gündeme getirilirken bitiş tarihi de sürekli olarak değiştirildi. İlk olarak Mart 2017 tarihinde bitirileceği açıklanan Dilderesi ıslahında çalışmalar kaplumbağa hızında ilerleyince çalışmalar da bitirilemedi” şeklinde konuştu.

TARİHLER BİR TÜRLÜ TUTMADI

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Tahsin Tarhan en son 2019 yılı sonunda bitirileceği açıklanan ıslah çalışmalarının neden hala bitirilemediğini sordu. Tarhan, seçim dönemlerinde Dilderesi’nde balık tutacaklarını açıklayanların seçimler sonrasında seslerinin çıkmadığının altını çizerek “Sürekli tarihler veriliyor ancak Kocaeli de değişen bir şey olmuyor” dedi.

Bugün 16:26 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ADD Yahya Kaptan’da Öztürk güven tazeledi mask
ADD Yahya Kaptan’da Öztürk güven tazeledi
Tarhan: Seçim olmayınca ıslah da olmuyor mask
Tarhan: Seçim olmayınca ıslah da olmuyor
Yerel basın, vatandaşın gündemine eğilmeli mask
Yerel basın, vatandaşın gündemine eğilmeli
Pegasus’tan coronavirüs açıklaması mask
Pegasus’tan coronavirüs açıklaması
YRP Gebze divanı toplandı mask
YRP Gebze divanı toplandı
Karne hediyesi bisikletlerle şampiyon oldular mask
Karne hediyesi bisikletlerle şampiyon oldular
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Çalıştığı fabrikada kendini astı! mask
Çalıştığı fabrikada kendini astı!
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
'Bu çağda böyle köy mü olur?' mask
'Bu çağda böyle köy mü olur?'
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu mask
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu

GALERİ

Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı! mask
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı!
Kardeşimi ben öldürmedim demişti... mask
Kardeşimi ben öldürmedim demişti...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL