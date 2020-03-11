ADD Yahya Kaptan’da Öztürk güven tazeledi

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yahya Kaptan Şubesi, 10. Olağan Genel Kurulu’nu dernek binasında gerçekleştirdi. Tek aday olarak seçime giren mevcut Başkan Bahattin Öztürk, güven tazeledi. Genel Kurula ADD Yahya Kaptan üyelerinin yanı sıra, ADD Derince, ADD Gölcük şubeleri ile Türk Ocağı Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir de katılım sağladı. Divan başkanlığını Yahya Kaptan Mahallesi Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu üstlendi.
“BEDELLER ÖDEMİŞ BİR AİLEYİZ”
Yeniden seçilen Bahattin Öztürk, "Biz tarihin yetiştirdiği en büyük devrimci, kurtarıcımız ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ödün vermeksizin yürüyen, mücadele eden, bu uğurda şehitler vermiş, bedeller ödemiş büyük bir aileyiz. Hepimiz büyük önderimizin fikirlerini yaymakla görevli gönüllü kadrolarız. 2020 yılı, TBMM’nin açılışının ve egemenliğin saraydan alınarak asıl sahibi olan milletimize verilişinin 100. yılıdır. Şubemizin genel kurulu bu açıdan da önemli ve değerlidir. İnancımız ve kararlılığımız tam olarak, hepinize genel kurulumuza katılarak şeref verdiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.
BAHATTİN ÖZTÜRK’ÜN YÖNETİMİ
Bahattin Öztürk
Zafer Hazar
Yusuf Şahin
Ömür Demirel
Ali Özdemir
Ömer Ünsal Kesgin
Yakup Gökçe.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz