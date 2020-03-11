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“İstiklal Marşı, birlik beraberliğimizin mutabakat belgesidir”

Vali Hüseyin Aksoy, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, “İstiklal Marşı, milli birlik ve beraberliğimizin mutabakat belgesidir” dedi
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Vali Hüseyin Aksoy, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü mesajını yayınladı. Vali Aksoy, “İstiklal Marşı’mızın TBMM tarafından kabul edilişinin 99. yıldönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. İstiklal Marşı, bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde milletimizin gösterdiği büyük kahramanlığın, milli değerlerimizi ve ideallerimizi yansıtan azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. İstiklal Marşı, milli birlik ve beraberliğimizin mutabakat belgesidir” dedi.

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