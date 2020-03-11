KATİS ile vidanjörler kontrol edilecek

2019 yılı başında İSU Genel Müdürlüğü’nün kendi araçlarında uygulamaya başladığı KATİS projesi, Kocaeli Valiliği Mahalli Çevre Kurulu’nun aldığı karar çerçevesinde Kocaeli İli sınırları içerisinde çalışacak olan tüm vidanjörleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldı. Alınan karar doğrultusunda 2 Mart 2020 tarihine kadar il genelinde faaliyet gösteren bütün vidanjörlerin İSU Genel Müdürlüğü’nden Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi alma ve buna bağlı olarak KATİS’eentegrasyon zorunluluğu getirildi. Bundan dolayı da Kocaeli’de faaliyet gösteren özel vidanjörlerin başvuruları devam ediyor. Şimdiye kadar İSU Genel Müdürlüğü’nün araçları ile birlikte 52 vidanjör sisteme entegre edildi.