2019 yılı başında İSU Genel Müdürlüğü’nün kendi araçlarında uygulamaya başladığı KATİS projesi, Kocaeli Valiliği Mahalli Çevre Kurulu’nun aldığı karar çerçevesinde Kocaeli İli sınırları içerisinde çalışacak olan tüm vidanjörleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldı. Alınan karar doğrultusunda 2 Mart 2020 tarihine kadar il genelinde faaliyet gösteren bütün vidanjörlerin İSU Genel Müdürlüğü’nden Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi alma ve buna bağlı olarak KATİS’eentegrasyon zorunluluğu getirildi. Bundan dolayı da Kocaeli’de faaliyet gösteren özel vidanjörlerin başvuruları devam ediyor. Şimdiye kadar İSU Genel Müdürlüğü’nün araçları ile birlikte 52 vidanjör sisteme entegre edildi.
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KATİS ile vidanjörler kontrol edilecek
Kocaeli Atıksu Transfer İzleme Sistemi (KATİS) projesi ile vidanjörlerin kontrol ve takibini yapacak olan Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nde projeyi birlikte yürütecek güvenlik birimleri ile koordinasyon toplantısı düzenlendi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz