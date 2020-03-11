Derince Zabıtası’ndan Mehmetçiğe anlamlı destek

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bağış numaralarının yer aldığı "#BağışYaz1987yeGönder" etiketli paylaşımlar, sosyal medyada yoğun ilgi görürken, Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanları da kampanyaya katılarak, kahraman ordumuza destek oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ait banka hesaplarına para yatıran ve GSM operatörleri aracılığıyla bağışta bulunan Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu davranışlarıyla örnek bir uygulamaya imza attı. Kahraman Mehmetçiğimizin her zaman yanında olduklarını belirten zabıta çalışanları, tüm vatandaşları bu kampanyaya destek olmaya davet etti.