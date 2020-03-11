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Bıyık’tan Cumhur İttifakı ziyareti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni yerine taşınan MHP Darıca İlçe Teşkilatı’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Darıca’da Cumhur İttifakı’nın uyum içinde çalıştığını ifade eden Bıyık, daha sonra AKP Darıca İlçe Teşkilatı’nın haftalık yönetim toplantısına katıldı
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık önceki akşam Cumhur İttifakı ortağı MHP Darıca İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. Yeni yerine taşınan Darıca İlçe Teşkilatı’na hayırlı olsun temennisinde bulunan Bıyık’a AKP Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay da eşlik etti. MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün ve yönetimiyle bir araya gelen Bıyık, “Cumhur İttifakı, dün olduğu gibi bugün ve yarın da milletimizin ortak iradesiyle yoluna devam edecektir” dedi.

AKP’NİN TOPLANTISINA KATILDI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, MHP ziyaretinin ardından AKP Darıca İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek İlçe Başkanı Ufuk Acay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen haftalık yönetim toplantısına katıldı. İlçe Başkanı Ufuk Acay ve ilçe yöneticileriyle istişarelerde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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