Yıldızlı: Hemşeri dernekleri zenginliğimizdir

Hafta sonunu yoğun bir programla geçiren CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı dur durak bilmiyor. Derince Artvinliler Derneği, Marmara Bitlisliler Derneği, Kars, Ardahan, Iğdır İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Gebze Artvinliler Derneği, Dersimliler Derneği, Kocaeli Şebinkarahisar Derneğini ziyaret eden Başkan Yıldızlı ve yönetimi dernek yönetimleri tarafından ağırlandı.

“DERNEKLERİMİZİ ÖNEMSİYORUZ”

Yıldızlı, "Hemşeri derneklerini çok önemsiyoruz. Yurdumuzun dört bir yanı cennet vatanımızın dört bir yanı ayrı bir güzellik içerisindedir. Ayrı değerler barındırır, ayrı gelenekler sürdürüyorlar bunları muhafaza etmemiz korumamız ve yaşatmamız gerekiyor. Gelecek nesillerimiz aktarmamız gerekiyor. Bu anlamda da hemşeri derneklerini önemsiyoruz. CHP olarak kurulduğumuz günden bu yana sivil toplum kuruluşlarımızla çok iyi bir iletişim içerisinde olduk. Bundan sonraki süreçte de bu işbirliğimiz birlikteliğimiz devam edecektir" dedi.

“DEĞERLERİMİZE DEĞER KATIYORLAR”

“Dernekler üyeleri için görüşlerini ifade edebilecekleri, katılım sağlayabilecekleri, katılımları sayesinde değişim yaratabilecekleri alanları oluşturmak yerine onları “sayısal güç” olarak değerlendiren bir anlayışta asla olmadık, olmayacağız” diyen Yıldızlı; “Memleketimiz neresi olursa olsun kalbimiz Kocaeli için çarpıyor. İnsanları kutuplaştırmadan, hangi dine, hangi ırka mensup olduğunu sorgulamadan Kocaeli’nin inşası için çalışıyoruz. Geçmişten güç alarak birlikte geleceğin Kocaelisini inşa edeceğiz” diye konuştu.