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Ağrı Dernekleri Federasyonu İzmit Merkez’de olacak

Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu (KADEF) yönetim kurulu toplantısında, İzmit Belsa Plaza ve İzmit Belediyesi karşısında bulunan iyi bir lokasyona sahip olan bir yerde federasyon oluşturma kararı alındı
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Geçtiğimiz haftalarda kurulan Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu (KADEF) ikincisini gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısını KADEF Başkanı Ömer Yıldırım öncülüğünde Gebze Ağrılılar Derneği’nde yapıldı. Açılış konuşmasını Gebze Ağrılılar Dernek Başkanı Mehmet Tuğrul yaptığı toplantıya Kocaeli’nde bulunan tüm Ağrı Dernekleri eksiksiz katılım sağladılar.

İZMİT’TE FEDERASYON MERKEZİ

Dernek merkeziyle ilgili yapılan istişare sonucu Kocaeli merkezde Belsa Plaza ve İzmit Belediyesi karşısında bulunan iyi bir lokasyona sahip olan bir yerde federasyon merkezini ve fiziki yapısını oluşturma kararı alındı. Federasyon Başkanı Ömer Yıldırım rutin toplantılarını aylık değil her hafta ayrı bir Dernekte hız kesmeden önemli kararlar alarak devam edeceğini söyledi.

“KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK”

Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu (KADEF) Başkanı Ömer Yıldırım, Kocaeli’de yaşayan ve Türkiye’nin her yerinde bulunan Ağrılı hemşerilerimizin özlem duyduğu Federasyondan çok şey beklediğinin bilincinde olduklarını dile getirdi. Bu beklentinin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu ve bu sorumluluğun altından başarıyla çıkabileceklerini belirtti.

TOPLANTIYA KATILAN AĞRI DERNEKLERİ

-Kocaeli -Kocaeli Körfez Ağlılar Derneği

-HerekeKışladüzü Ağrılılar Derneği

-Dilovası Ağrılılar Derneği

-Körfez Ağrılılar Derneği

-Dilovası Taşlıçaylılar Derneği

-Dilovası Eleşkirtliler Derneği

-Gebze Ağrılılar Derneği

-Darıca Ağrılılar Derneği

-Çayırova Ağrılılar Derneği

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