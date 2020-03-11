CHP’de yüzler gülüyor

1 Mart tarihinde gerçekleştirilen kongrede CHP İl Başkanı olarak seçilen Harun Yıldızlı, mazbatayı aldığı günün ardından Gebze ve Darıca’ya geçerek çalışmalarına başlamıştı. Önceki akşam da il binasında toplanan CHP yönetimi ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Harun Yıldızlı liderliğinde tam kadro toplanan CHP Kocaeli İl Yönetimi’nde yüzlerin güldüğü dikkatlerden kaçmadı.
İNANCIMIZ TAM
Toplantının ardından konuşan Başkan Yıldızlı, “İlk yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Genç ve dinamik bir ekibimiz var. Güzel çalışmalar yapacağımıza inancımız tam. İnsanları kutuplaştırmadan siyaset yapacağız. Heyecanlıyız, Kocaeli'nin yarınlarından umutluyuz. Yönetimde bulunan arkadaşlarımın hepsi birbirinden kıymetli, partimize gönül vermiş insanlar. Kendilerine de buradan bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz