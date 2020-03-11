Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:39 TSİ- Gündem G: Bugün 16:40 TSİ

CHP’de yüzler gülüyor

Geçtiğimiz günlerde mazbatasını alarak çalışmalarına başlayan yeni CHP Kocaeli İl Yönetimi, Başkan Harun Yıldızlı liderliğinde ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi
mask

1 Mart tarihinde gerçekleştirilen kongrede CHP İl Başkanı olarak seçilen Harun Yıldızlı, mazbatayı aldığı günün ardından Gebze ve Darıca’ya geçerek çalışmalarına başlamıştı. Önceki akşam da il binasında toplanan CHP yönetimi ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Harun Yıldızlı liderliğinde tam kadro toplanan CHP Kocaeli İl Yönetimi’nde yüzlerin güldüğü dikkatlerden kaçmadı.

İNANCIMIZ TAM

Toplantının ardından konuşan Başkan Yıldızlı, “İlk yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Genç ve dinamik bir ekibimiz var. Güzel çalışmalar yapacağımıza inancımız tam. İnsanları kutuplaştırmadan siyaset yapacağız. Heyecanlıyız, Kocaeli'nin yarınlarından umutluyuz. Yönetimde bulunan arkadaşlarımın hepsi birbirinden kıymetli, partimize gönül vermiş insanlar. Kendilerine de buradan bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bugün 16:39 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Derince Zabıtası’ndan Mehmetçiğe anlamlı destek mask
Derince Zabıtası’ndan Mehmetçiğe anlamlı destek
KATİS ile vidanjörler kontrol edilecek mask
KATİS ile vidanjörler kontrol edilecek
ADD Yahya Kaptan’da Öztürk güven tazeledi mask
ADD Yahya Kaptan’da Öztürk güven tazeledi
“İstiklal Marşı, birlik beraberliğimizin mutabakat belgesidir” mask
“İstiklal Marşı, birlik beraberliğimizin mutabakat belgesidir”
Tarhan: Seçim olmayınca ıslah da olmuyor mask
Tarhan: Seçim olmayınca ıslah da olmuyor
Yerel basın, vatandaşın gündemine eğilmeli mask
Yerel basın, vatandaşın gündemine eğilmeli
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Çalıştığı fabrikada kendini astı! mask
Çalıştığı fabrikada kendini astı!
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
'Bu çağda böyle köy mü olur?' mask
'Bu çağda böyle köy mü olur?'
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu mask
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu

GALERİ

Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı! mask
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı!
Kardeşimi ben öldürmedim demişti... mask
Kardeşimi ben öldürmedim demişti...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL