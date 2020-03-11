Koronavirüs geldi satışlar patladı!

73 yıldır faaliyet gösteren kolonya firmasının satış mağazasında, koronavirüse karşı önlem almak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Yüksek talebe hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen işletme sahibi Emine Olguntürk“Bugün hazırlıksız yakalandık. Böyle giderse gece çalışıp üretim yaparız” dedi.

KUYRUKLAR OLUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki gece Türkiye’de koronavirüs vakası tespit edildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar kolonya almak için kolonya satan iş yerlerine akın etti. En fazla yoğunluk yaşanan yerlerden biri de İzmit’te 73 yıldır kolonya üreten Hikmet Kolonyaları'nın satış mağazası oldu. Vatandaşlar, koronavirüse karşı önlem almak için kolonya satın aldı.Uzun sıraların oluştuğu dükkan önlerinde vatandaşların birden fazla kolonya ve dezenfektan malzemesi aldığı görüldü.

FİYATLAR MAKUL

Sabah 09.00’dan önünde kuyruk oluşan Hikmet Kolonyaları’nın sahibi Nejat Olguntürk ”Sağlık Bakanı’nın açıklamasından sonra en yoğun gün bugün oldu. Sabah 09.00’da dükkanı açtığımızdan beri müthiş bir yoğunluk var. Özellikle 80 derece limon kolonyasına talep var. Alkol derecesi yüksek olduğu için dezenfektan özelliği yüksek, mikropları, virüsleri öldürür” dedi. Fiyatlar hakkında da bilgi ve veren Olguntürk, “Limon kolonyasının 1 litresi 28 lira, cep kolonyaları 2 buçuk lira, sprey limon kolonyaları da 6 ve 8 liraya satılıyor. Dökmeli olursa da 250 milimi 7 lira, 400 milimi 14 lira yapıyor. Bugün sabahtan beri yaklaşık 500 müşteriyi bulmuşuzdur” dedi.

“LİMON KOLONYASI ALIYORLAR”

Kardeşi ile birlikte babası Hikmet Kırcı’nın kurduğu firmayı işleten Emine Olguntürk, "Yoğunluk dün başladı. Bugün çok daha yoğun. İnsanlar limon kolonyası almaya sabah erkenden başladı. Tabii bunda koronavirüsün etkisi de var. Normalde bayramlar haricinde bu kadar yoğunluk olmaz. Belirli bir müşteri potansiyelimiz olsa da bu kadar yoğun olması ve herkesin limon kolonyası alması normal değil. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Aslında insanların koronavirüs çıkmadan da normal zamanda da kolonyayı dışarıda dezenfektan olarak kullanmaları gerekiyor. Belki bundan sonra insanlar daha sağlıklı yaşamak için, daha temiz olmak için kullanabilirler. Evde sık sık elimizi yıkıyoruz ama dışarıda bulunduğumuzda en güzeli sadece limon kolonyasıdır. Biz dezenfektan da üretiyoruz. Ancak alkolün ekstra bir dezenfektan özelliği var. O yüzden limon kolonyasını herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

“HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK”

Yüksek talebe hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen Emine Olguntürk, "Bugün hazırlıksız yakalandık. Normalde, bayram zamanlarında, müşterilere hizmet veririz ama dışarıya çok fazla siparişimiz olmaz. Belli bir orandaki siparişlere de hazırlığımız vardır. Bu sefer dışarıya da çok fazla kargo yaptık. O yüzden bugün kendi müşterilerimize bakamadık. Böyle giderse gece çalışıp üretim yaparız. Yarın bu sıkışıklığı yaşamamak için daha hazırlıklı oluruz. Son çare olarak kargoları da keserek dışarıya vermemeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

N95 MASKE BULUNMUYOR

Öte yandan vatandaşlar koronavirüs ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaya başladıkça eczanelerde satılan normal maskeler yerine daha yüksek koruyuculuğu olan maske arayışına girdi. Eczanelerdeki yoğunluk azalırken talep perakende ürün satan medikallere kaydı. Bir medikal yetkilisi gazetemize yaptığı açıklamada, “N95 tipi maske oldukça çok soruluyor. N95 tipi maskenin üç çeşidi bulunuyor:Fft 1 ve Ffp 2 tipi maskeler piyasada bulunurken en çok talep edilen Fft3 tipi maskeler toptancıda da bulunmuyor. Maske fiyatları 25 lira ile 100 lira arası değişiyor” dedi.

DEZENFEKTAN BULMAK DA GÜÇ

Medikallerde aranan bir diğer ürün de dezenfektanlar oluyor. Ancak bu ürünlere ulaşmakta da sorun yaşanıyor. Medikal yetkilisi, “Sıvıyı başkası, kabını başkası, alkolü başkası ürettiği için şu an kap ve alkol ile ilgili sıkıntılar var. Virüsün dünyaya yayılmasından dolayı toptancılara talep sadece yurt içi değil yurt dışından da geliyor.Bu nedenle de ürün bulmakta oldukça zorlanıyoruz” diye konuştu.