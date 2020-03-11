Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle fırsatçılar da hızlıca sahneye çıktı. İlk olarak kolonya ve maske fiyatlarında fahiş artışlar baş gösterirken, buna makarna satışları da eklendi. Normalde 6 lira olan iki paket makarnanın online alışveriş sitelerinde 14,50 liradan satıldığı görüldü. Ürünün stoklarda tükenmiş olması da dikkat çekti.(Birgün)
Bugün 17:26 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:30 TSİ
Koronavirüs fırsatçıları çığrından çıktı: Makarna 15 lira
Koronavirüs nedeniyle fırsatçılara da gün doğdu. Online alışveriş sitelerinde 6 liralık makarna 14,50 liradan satılıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz