Koronavirüs fırsatçıları çığrından çıktı: Makarna 15 lira

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle fırsatçılar da hızlıca sahneye çıktı. İlk olarak kolonya ve maske fiyatlarında fahiş artışlar baş gösterirken, buna makarna satışları da eklendi. Normalde 6 lira olan iki paket makarnanın online alışveriş sitelerinde 14,50 liradan satıldığı görüldü. Ürünün stoklarda tükenmiş olması da dikkat çekti.(Birgün)