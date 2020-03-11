DSÖ koronavirüsü pandemi ilan etti!

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı 4 bin 200'yü aştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs için ilk defa pandemik ifadesini kullanmaya başladı. Pandemik ile epidemik arasındaki fark nedir?
'Epidemik' tıp alanında bir bölgede, bir toplumda veya bir grup insanda bir hastalığın yaygınlaştığı görülmesi durumunda 'epidemik' bir salgın olarak ifade ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz