Halı saha çıkışında bıçaklandı!

Alınan bilgiye göre İzmit Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde bulunan bir halı sahada arkadaşları ile futbol oynayan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut'un damadının kardeşi Behirhan A. (19) maçın bitmesinin ardından halı saha çıkışında kimliği henüz öğrenilemeyen kişi tarafından baldırından bıçaklanarak yaralandı. Kanlar içinde kalan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri salgırdanın yakalanması için çalışma başlatırken gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.