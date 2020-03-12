Komşuda koronavirüsten kaynaklı ilk ölüm!

Yunan yetkililer, 66 yaşındaki koronavirüs hastasının hayatını kaybettiğini belirtti. Hayatını kaybeden yaşlı adamın ziyaret için gittiği Mısır ve İsrail'den Şubat ayında döndüğü öğrenildi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

TÜM OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki tüm okullarda eğitime 14 gün süreyle ara verileceği bildirilmişti. (Reuters)