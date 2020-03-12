Resmi Gazete’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün aldığı yasaklama kararları açıklandı. Yayınlanan yasaklarda Hasan Kırgeç isimli kişinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerine girmesi 6 ay boyunca yasaklandı.
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Büyükşehir'den o kişiye ihale yasağı!
Resmi gazetede yayınlanan bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir kişinin 6 ay boyunca ihalelere girmesini yasakladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz