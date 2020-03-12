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Maske satışlarında son durum bu...

Korona virüsün Türkiye'de görülmesi kolonya ve dezenfektan fiyatlarını artırırken bazı büyük marketler de eldiven, maske ve dezenfektan ürünlerine kota uygulaması başlattı.
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Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan corona virüsü Türkiye’de de görülünce vatandaşlar marketlere akın etti. Çok sayıda markette raflar boşalırken kolonya ve dezenfektanların fiyatlarında da fahiş zamlar görüldü. Vatandaşların marketlere akın etmesi ise market yönetimlerini harekete geçirdi. Bazı marketler, eldiven, maske ve dezenfektan satışlarına kota getirdi. Market içerisinde çeşitli yerlere uyarı tabelaları asılarak bu ürünlerden bir kişinin ne kadar alabileceği vatandaşlara bildirildi. (Sözcü)

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