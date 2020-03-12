AKP Kandıra’da, seçim hazırlıkları tamamlandı

AKP Kocaeli’de Karamürsel ve Kartepe’nin ardından 3. kongre cumartesi günü Kandıra’da yapılacak. AKP Genel Başkanvekili Prof.Dr.Numan Kurtulmuş’un katılacağı Gölcük kongresinden bir gün önce gerçekleşecek AKP Kandıra 7.Olağan İlçe Kongresi’yle ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. 14 Mart Cumartesi günü Kandıra Turan Güneş Kültür Merkezinde saat 11.00’de başlayacak kongre öncesi ilçe yönetim kurulu adaylarının mülakatları yapıldı. AKP Kandıra İlçe Başkanlığında gerçekleşen mülakata Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Dr.Şahin Talus, Teşkilat Başkanı Av.Halit Çokan, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı ve Kandıra İletişim Sorumlusu İl Başkan Yardımcısı Ersin Küçükateş, yönetim kurulu üyeleri Ferit Yağız, Mustafa Karakoç ile İlçe Başkanı ve Adayı Erol Ölmez katıldı. Mülakatta 120 başvuru değerlendirildi.