AKP Kocaeli’ye, Genel Merkez ilgisi

AKP’de ilçe kongreleri devam ediyor. Karamürsel’in ardından geçen hafta Kartepe ilçe kongresi gerçekleşmişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bu kongrede Kocaeli Teşkilatını yalnız bırakmadı. Kocaeli’nin AKP ayrı bir yeri olduğu ilçe kongreleri sürecinde de kendini göstermeye devam ediyor. Yazıcı’dan sonra bu hafta AKP Genel Başkanvekili Prof.Dr.Numan Kurtulmuş, pazar günü gerçekleşecek Gölcük 7.Olağan İlçe Kongresi nedeniyle ilimize gelecek. Gölcük Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek kongre saat 11.00’de başlayacak. AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen’in yeniden aday olduğu kongreye büyük ilgi bekleniyor.

GÖLCÜK’TE BÜYÜK BULUŞMA

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli teşkilatının özverisiyle bütün Türkiye’de örnek gösterildiğini belirterek, “Çok olgun ve geniş katılımlı kongreler gerçekleştiriyoruz. Teşkilatımız partisine, davasına sahip çıkıyor. İnandığı yolda yürüyor. Bu özveri genel merkezimiz tarafından da yakından takip ediliyor ve takdir ediliyor. Gölcük kongremizde Genel Başkanvekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş’u ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Bu kongreler, bugün ülkenin dört bir yanında yapılan partimizin diğer kongreleri gibi millet iradesini birleştiren altın halkalardan biri olacaktır” dedi.