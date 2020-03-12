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Sekapark'a yapılacak üst geçidin ihalesi yapıldı

Akçaray tramvay hattı üzerindeki Sekapark İstasyon Durağı’na yaya üst geçidi inşası için ihale yapıldı
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Akçaray tramvay hattını vatandaşların hizmetine sunarak İzmit ilçe merkezinde ulaşımı kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tramvay hattı üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Tramvay hattı üzerinde yayaların duraklardan ulaşımlarını rahat bir şekilde yapabilmesi için Sekapark İstasyon Durağı’na yaya üst geçidi inşa edilecek. Büyükşehir Belediyesi, Sekapark İstasyon Durağı’na yeni yaya üst geçidi inşası için ihale gerçekleştirdi.

88 METRE UZUNLUĞUNDA YAYA ÜST GEÇİDİ

Akçaray tramvay hattı üzerinde bulunan Sekapark İstasyon Durağı’nda inen yolcular, Batı Terminali ve Sekapark’a ulaşmak için daha uzun bir güzergahı kullanıyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların istasyon durağından hızlı bir şekilde Batı Terminali ve Sekapark’a geçişi için yeni bir yaya üst geçidi inşa edecek. Sekapark İstasyon Durağı’nın hemen yanına inşa edilecek yaya üst geçidi, 88 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde, iki açıklıklı ve çelik malzemeden inşa edilecek. Yaya üst geçidinde engelliler için asansör de bulunacak.

İHALEYE 11 FİRMA TEKLİF VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit ilçesindeki ana hizmet binasında yapılan ihaleye 11 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklifi 4 milyon 488 bin TL ile Kamanlı Özak İnşaat verirken en düşük teklifi 3 milyon 345 bin TL ile Gürtur İnşaat ve Sefabay İnşaat ortaklığı verdi.

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Yorumlar

(1)
01

Arda - Var olan köprüye merdiven yapılsa iş çözülecek ama para harcansın tabi gereksiz köprüler için

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