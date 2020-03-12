Gölcük Belediyesi, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs tehlikesinin ardından ilçede bulunan tüm toplu taşıma araçları ve durakları dezenfekte etmeye başladı. Yapılan çalışmalarla her gün binlerce yolcu taşıyan otobüsler, dezenfekte ediliyor. Ayrıca yoğun olarak kullanılan duraklarda da dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Gölcük Belediye Başkanı Yıldırım Sezer, “Koranavirüse tedbir almak açısından Gölcük’te bulunan bütün toplu taşıma araçlarını içerisini dezenfekte ediyoruz. Gölcük Belediyesi olarak sosyal alanlarda ve ulaşım araçlarında dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz" dedi.
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Gölcük’te toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
Gölcük'te koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları ve duraklar dezenfekte edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz