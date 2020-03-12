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3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde oturan ve bir süredir kanser tedavisi gören 3 çocuk annesi Ayten Çağdaş (39) hastanede vefat etti.
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Körfez Fatih Mahallesi’nde yer alan Seka Çocuk Dostları İlköğretim Okulu Müdürü İbrahim Çağdaş’ın eşi olan Ayten Çağdaş, yarın toprağa verilecek. Alınan bilgilere göre bir süredir kanser tedavisi gören Ayten Çağdaş, Körfez Devlet Hastanesi’nde vefat etti. Genç yaşta kansere yenik düşen Ayten Çağdaş’ın cenazesi yarın Yavuz Sultan Selim Hazret Ali Camii’nde kılınacak olan öğlen namazı sonrasında Körfez Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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Yorumlar

(2)
02

Talat - Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mart 15:10
01

Meli̇ha Balci - Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ailesine bol sabır versin rabbim

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 12 Mart 13:01

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