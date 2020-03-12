Körfez Fatih Mahallesi’nde yer alan Seka Çocuk Dostları İlköğretim Okulu Müdürü İbrahim Çağdaş’ın eşi olan Ayten Çağdaş, yarın toprağa verilecek. Alınan bilgilere göre bir süredir kanser tedavisi gören Ayten Çağdaş, Körfez Devlet Hastanesi’nde vefat etti. Genç yaşta kansere yenik düşen Ayten Çağdaş’ın cenazesi yarın Yavuz Sultan Selim Hazret Ali Camii’nde kılınacak olan öğlen namazı sonrasında Körfez Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Bugün 12:18 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:22 TSİ
3 çocuk annesi hayatını kaybetti
Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde oturan ve bir süredir kanser tedavisi gören 3 çocuk annesi Ayten Çağdaş (39) hastanede vefat etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Talat - Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah..
Meli̇ha Balci - Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ailesine bol sabır versin rabbim
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.