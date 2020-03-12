3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Körfez Fatih Mahallesi’nde yer alan Seka Çocuk Dostları İlköğretim Okulu Müdürü İbrahim Çağdaş’ın eşi olan Ayten Çağdaş, yarın toprağa verilecek. Alınan bilgilere göre bir süredir kanser tedavisi gören Ayten Çağdaş, Körfez Devlet Hastanesi’nde vefat etti. Genç yaşta kansere yenik düşen Ayten Çağdaş’ın cenazesi yarın Yavuz Sultan Selim Hazret Ali Camii’nde kılınacak olan öğlen namazı sonrasında Körfez Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.