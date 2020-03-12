Kocaeli Eğitim İş: Milli Eğitim Bakanlığı tedbir almadı!

Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık, geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemize de giriş yaptığı duyurulan corona virüsü ile ilgili şube binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Eğitim iş Kocaeli 1 Nolu Şube Sekreteri Bülent Uğrasız da katılım sağladı.

“HAFTADA 1-2’YE DÜŞTÜ”

Çalık yaptığı açıklamada, “Son 18 yıl içinde MEB’de en çok tasarrufa gidilen başlık;okullarda çalışan hizmetli -memur statüsünde çalışanların azaltılması yönünde olmuştur. Önceki yıllarda her okulda bir kaç hizmetli bulunurken günümüzde okul başına, o da ancak büyük okullarda olmak üzere bir tane belki bulunmaktadır. Okulun,sınıfların süpürülüp silinmesi geçmiş yıllarda her gün iken gününüzde hizmetli eksikliği nedeniyle haftada 1-2 ye düşmüş durumdadır” dedi.

“ÖĞRENCİLER KENDİLERİ GÖTÜRÜYOR”

Lavabolarda temizlik malzemelerinin bulunmadığını belirten Çalık, “ Corona virüs salgınının tüm dünyada yayıldığı bu günlerde en çok yapılması önerilen korunma yöntemi olarak ‘ellerin sık sık yıkanması’ önerilmektedir.Peki normal sayılarının çok üstünde öğrenci bulunan okullarımızda bu mümkünmüdür? Ne yazıkki her teneffüs sayısız öğrencinin girip çıktığı okul lavaboları okulların hijyen bakımından en kötü alanlarıdır. Öğrenci başına düşen kullanım alanının yetersizliği bir tarafalavabolarda temizlik malzemeleri -sıvı-katı sabun, tuvalet kağıdı- neredeyse hiç bulunmamaktadır. Birçok okulumuzda öğrencilerimiz kendi temizlik malzemelerini çantalarında evden kendileri götürüp getirmektedir” ifadelerinde bulundu.

“BAKANLIK TEDBİR ALMADI”

“Milli Eğitim Bakanlığı ne yazık ki tedbir almamıştır” diyen Çalık, “En can alıcı olanı ise;okullarımızda tüm dünya ya yayılan virüs salgını ile ilgili bilgilendirmenin sistematik ve yöntemi ile ilgili hiç bir yol haritası bugüne kadar ortaya konulmamıştır.Milyonlarca öğrencinin ve öğretmenin eğitim-öğretim yaptığı okullar, Corona virüs salgınına karşılık öncelikle ve özenle üzerinde durulması gereken alanlar olmasına karşılık Milli Eğitim Bakanlığı ne yazık ki tedbir almamıştır.Virüsün yapısı, bulaşma yolları alınacak önlemler, tedavisi, aşısı bilim insanları tarafından sağlanana kadar sağlık sistemimiz, yöneticiler, hastaneler olası bir salgın için gerekli hazırlığı acilen yapmalıdır” dedi.