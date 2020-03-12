İstiklal Marşı’nın kabulü ve Ersoy anıldı

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. Yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Her yıl başka bir okul tarafından yapılan program bu sene de Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlandı. Programda resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Vali Hüseyin Aksoy’un katılmadığı programa Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, İzmit Belediyesi Başkan Vekili Cem Güler MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İYİ Parti İl Başkan Vekili Kaan Dilmen, Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Nurettin Recep Sağlık çok sayıda öğrenci katıldı.

"İSTİKLAL MARŞI'NI SEVMEK ÜLKEMİZİ SEVMEKTİR"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Cengiz Altunbaş programın açılış konuşmasında, “İstiklal Marşı’nı anlamak için onun hangi şartlarda yazıldığını bilmemiz gerekir. Düşman orduları Türk Yurdunun her tarafına sokulmuştu. Mehmet Akif, en olumsuz durumlarda bile ümitle kalmayı aşılamıştır. Vatanın korunmasını, şehitlerini unutmayan bir milletle kurtuluş gelecekti ve öyle de oldu. Türk Milleti hayasızca saldırılara karşı koydu. İstiklal Marşı’nı sevmek ülkemizi sevmektir, bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır” dedi. Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.