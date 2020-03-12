Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:26 TSİ- Gündem G: Bugün 16:24 TSİ

İstiklal Marşı’nın kabulü ve Ersoy anıldı

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
mask

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. Yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Her yıl başka bir okul tarafından yapılan program bu sene de Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlandı. Programda resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Vali Hüseyin Aksoy’un katılmadığı programa Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz,  Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, İzmit Belediyesi Başkan Vekili Cem Güler MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İYİ Parti İl Başkan Vekili Kaan Dilmen, Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir,  Muharip Gaziler Dernek Başkanı Nurettin Recep Sağlık çok sayıda öğrenci katıldı.

"İSTİKLAL MARŞI'NI SEVMEK ÜLKEMİZİ SEVMEKTİR"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Cengiz Altunbaş programın açılış konuşmasında, “İstiklal Marşı’nı anlamak için onun hangi şartlarda yazıldığını bilmemiz gerekir. Düşman orduları Türk Yurdunun her tarafına sokulmuştu. Mehmet Akif, en olumsuz durumlarda bile ümitle kalmayı aşılamıştır. Vatanın korunmasını, şehitlerini unutmayan bir milletle kurtuluş gelecekti ve öyle de oldu. Türk Milleti hayasızca saldırılara karşı koydu. İstiklal Marşı’nı sevmek ülkemizi sevmektir, bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır” dedi. Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bugün 12:26 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Büyükakın’dan uygun düğün salonu açıklaması mask
Büyükakın’dan uygun düğün salonu açıklaması
MHP, İYİ Parti, Saadet yan yana mask
MHP, İYİ Parti, Saadet yan yana
Korona virüs fırsatçılığı pes dedirtti! mask
Korona virüs fırsatçılığı pes dedirtti!
Gölcük’te toplu taşıma araçları dezenfekte edildi mask
Gölcük’te toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
Kocaeli’de virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan etkinlikleri iptal edildi mask
Kocaeli’de virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan etkinlikleri iptal edildi
Korona virüste doğru bilinen 10 yanlış! mask
Korona virüste doğru bilinen 10 yanlış!
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Çalıştığı fabrikada kendini astı! mask
Çalıştığı fabrikada kendini astı!
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu mask
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu
KOÜ Tıp Fakültesi'nde corona iddiası! mask
KOÜ Tıp Fakültesi'nde corona iddiası!

GALERİ

Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı! mask
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı!
Kardeşimi ben öldürmedim demişti... mask
Kardeşimi ben öldürmedim demişti...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL