Kocaeli İl Kültür Müdür Vekili Ercan Yamen’in İzmir’de yaşayan teyzesi Rabia Damat 76 yaşında vefat etti. Ercan Yamen, teyzesini son yolculuğuna uğurlamak için dün İzmir’e gitti.
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Ercan Yamen’in acı günü
Kocaeli İl Kültür Müdür Vekili Ercan Yamen’in teyzesi Rabia Damat hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz