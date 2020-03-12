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Ercan Yamen’in acı günü

Kocaeli İl Kültür Müdür Vekili Ercan Yamen’in teyzesi Rabia Damat hayatını kaybetti
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Kocaeli İl Kültür Müdür Vekili Ercan Yamen’in İzmir’de yaşayan teyzesi Rabia Damat 76 yaşında vefat etti. Ercan Yamen, teyzesini son yolculuğuna uğurlamak için dün İzmir’e gitti.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...

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