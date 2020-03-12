Korona virüs fırsatçılığı pes dedirtti!

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk kez korona virüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar yiyecek stoğu yapmak için market ve online alışveriş sitelerine akın etti. Birçok market zincirinde rafların boşaldığı görülürken, alışveriş sitelerinde ise makarna fiyatına zam yapıldı.
FAHİŞ FİYATLARA SATILMAYA BAŞLANDI
Korona virüsünün Türkiye’ye gelmesi ile birlikte online alışveriş sitelerinde fahiş zamlar yapılarak bir paket makarnanın 5.38 TL’den vatandaşa sunulduğu görüldü. Yapılan zamlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar, #FırsatcılaraDikkattt hashtagi ile yapılan fiyat artışına tepkilerini dile getirdiler.
KOCAELİ’DE DURUM DEĞİŞMEDİ
Korona virüs fırsatçılığı ise birçok ilde ve alışveriş sitesinde kendini gösterirken, Kocaeli'de ise bazı marketlerde makarna fiyatının değişmediği ve 3 TL’den satılmaya devam ettiği görüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz