Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:46 TSİ- Gündem G: Bugün 18:56 TSİ

“500 litre kolonya satışı yaptık”

Corona virüsünden korunmak amacıyla kolonyaya yönelen vatandaşların oluşturduğu kuyruk bugün de devam etti. İzmit’te faaliyet gösteren Hikmet Kolonyaları işletmecisi Nejat Olguntürk yapılan satışlarla ilgili olarak, “Günde ortalama 80-100 litre arası satış yaparken dün yaklaşık 500 litre kolonya satışı yaptık” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü ülkemize de giriş yapmasının ardından başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere birçok kurum corona virüsünden korunmanın yollarını anlatan duyurularda bulundu. Yapılan uyarıların arasında kolonyanın da tedbir amaçlı kullanabileceğini öğrenen vatandaşlar dün itibariyle kolonya satılan iş yerlerine akın etti. Vatandaşlar dün olduğu gibi bugün de kolonya satış yerlerinin önünde kuyruk oluşturdu. 

KUYRUK BUGÜN DE DEVAM ETTİ

Kocaeli’de de vatandaşlar kolonya satan iş yerlerinin kapısında kuyruk oluşturdu. İzmit’te uzun yıllardır kolonya sektöründe hizmet veren Hikmet Kolonyaları önünde dün oluşan kuyruk bugün de devam etti. Vatandaşlar tedbir amaçlı birden fazla kolonya aldığı görülürken oluşan taleple ilgili Hikmet Kolonyaları İşletmecisi Nejat Olguntürk yapılan satış ve taleplerle ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.

“ZAMMI ÜRÜNLERİMİZE YANSITACAĞIZ”

Necat Olguntürk yaptığı açıklamada, “Dün çok yoğundu. Bugün için zorlanmadık stoklarımızda ürünümüz vardı. Yarından sonra stoklarımızı yenileceğiniz ancak 2 hafta önce verdiğimiz alkol siparişi tedarikçide de olmadığı için gelmedi. Alacağımız ürünler bundan sonra zamlı olacak biz de ister istemez bizden kaynaklı olmayan bir zammı ürünlerimize yansıtacağız” dedi.

“YAKLAŞIK 500 LİTRE SATIŞ YAPTIK”

Satış durumu hakkında da bilgi veren Olguntürk, “Günde ortalama 80-100 litre arası satış yaparken dün yaklaşık 500 litre kolonya satışı yaptık. Bu talep genelde limon kolonyalarına oluyor.  Elimizdekileri idareli kullanmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu. Bir vatandaşın boş şişe istemesi sonucu “Boş şişe satışımız yok” cevabı da dikkat çekti.

Öte yandan vatandaşlar ürünleri stok yapmak amacıyla marketlere koştu. Normalde ortalama 2 buçuk TL ile 3 buçuk TL arasında olan makarna fiyatları, 5 liradan başlayan salça fiyatları marketlerde sabit kalırken internet siteleri üzerinde makarna fiyatlarının 15-20 TL’ye çıkması tepkilere neden oldu.

Bugün 13:46 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(2)
02

Talat - Ne zammı kardeşim , büyük plastik şişe 5tl Bimde,şokta,A101de gayette iyi yani milleti kaziklamayin

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 12 Mart 15:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Sol Parti’den buluşmaya davet mask
Sol Parti’den buluşmaya davet
Büyükakın: RES’in faydası zarardan büyük olacak mask
Büyükakın: RES’in faydası zarardan büyük olacak
SEDAŞ, toplumsal cinsiyet eşitliğini konuştu mask
SEDAŞ, toplumsal cinsiyet eşitliğini konuştu
İstiklal Marşı’nın Kabulü Karamürsel’de de anıldı mask
İstiklal Marşı’nın Kabulü Karamürsel’de de anıldı
Körfezlilerin talebi yerine getiriliyor mask
Körfezlilerin talebi yerine getiriliyor
Tarhan: Türkiye sanayisi de koronavirüs karnesini çıkarmalı mask
Tarhan: Türkiye sanayisi de koronavirüs karnesini çıkarmalı
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Çalıştığı fabrikada kendini astı! mask
Çalıştığı fabrikada kendini astı!
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu mask
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu
KOÜ Tıp Fakültesi'nde corona iddiası! mask
KOÜ Tıp Fakültesi'nde corona iddiası!

GALERİ

Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL