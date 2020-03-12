Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü ülkemize de giriş yapmasının ardından başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere birçok kurum corona virüsünden korunmanın yollarını anlatan duyurularda bulundu. Yapılan uyarıların arasında kolonyanın da tedbir amaçlı kullanabileceğini öğrenen vatandaşlar dün itibariyle kolonya satılan iş yerlerine akın etti. Vatandaşlar dün olduğu gibi bugün de kolonya satış yerlerinin önünde kuyruk oluşturdu.

KUYRUK BUGÜN DE DEVAM ETTİ

Kocaeli’de de vatandaşlar kolonya satan iş yerlerinin kapısında kuyruk oluşturdu. İzmit’te uzun yıllardır kolonya sektöründe hizmet veren Hikmet Kolonyaları önünde dün oluşan kuyruk bugün de devam etti. Vatandaşlar tedbir amaçlı birden fazla kolonya aldığı görülürken oluşan taleple ilgili Hikmet Kolonyaları İşletmecisi Nejat Olguntürk yapılan satış ve taleplerle ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.

“ZAMMI ÜRÜNLERİMİZE YANSITACAĞIZ”

Necat Olguntürk yaptığı açıklamada, “Dün çok yoğundu. Bugün için zorlanmadık stoklarımızda ürünümüz vardı. Yarından sonra stoklarımızı yenileceğiniz ancak 2 hafta önce verdiğimiz alkol siparişi tedarikçide de olmadığı için gelmedi. Alacağımız ürünler bundan sonra zamlı olacak biz de ister istemez bizden kaynaklı olmayan bir zammı ürünlerimize yansıtacağız” dedi.

“YAKLAŞIK 500 LİTRE SATIŞ YAPTIK”

Satış durumu hakkında da bilgi veren Olguntürk, “Günde ortalama 80-100 litre arası satış yaparken dün yaklaşık 500 litre kolonya satışı yaptık. Bu talep genelde limon kolonyalarına oluyor. Elimizdekileri idareli kullanmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu. Bir vatandaşın boş şişe istemesi sonucu “Boş şişe satışımız yok” cevabı da dikkat çekti.

Öte yandan vatandaşlar ürünleri stok yapmak amacıyla marketlere koştu. Normalde ortalama 2 buçuk TL ile 3 buçuk TL arasında olan makarna fiyatları, 5 liradan başlayan salça fiyatları marketlerde sabit kalırken internet siteleri üzerinde makarna fiyatlarının 15-20 TL’ye çıkması tepkilere neden oldu.