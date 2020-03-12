Coşkun Aral: Bu savaşlar hep sürecek

Ülkemizin ve dünyanın tanınan savaş muhabirlerinden Coşkun Aral, Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu’nun misafiri olarak İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi’nde söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler, Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Başkanı Kemal Kaya, Cihan Hastanesi Enfeksiyon Bölümü Hemşiresi Sevilay Geliş ve Aral’ın sevenleri katılım sağladı.

“SALON DOLMADI”

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Başkanı Kemal Kaya yaptığı konuşmada, “Coşkun Bey’i 1 buçuk yıldır buraya getirmeye çalışıyoruz. Gönül arzu ederdi ki bu salon dolsun ama bu olmadı. Gelen tüm kişilere ve bu konuda bizi destekleyen Fatma Hanım’a, Kültür Müdürü Dilek Hanım ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BİZ BİLGİ TAŞIYAN İNSANLARIZ”

Ardından sevenlerini selamlayarak ve ardından kısa özgeçmişini anlatarak konuşmasına başlayan tanınmış savaş muhabiri Coşkun Aral konuşmasında şunları söyledi: “Kemal Bey 1 buçuk yıldır uğraşıyor doğru. Bende bu süre zarfında rahatsızlıklarım oldu o yüzden böyle geciktik. Bu mesleği yapıyorsan tabi ki belinde rahatsızlanır, bacaklarında hatta ciğerin yarısı da gider. Onlarla uğraşıyorum artık. Biz bilgi taşıyan insanlarız. Benim ilk gittiğim savaşlar yakın coğrafya savaşlarıydı. Oralarda savaşın gerçeğini öğrendim.

“KÖRFEZ’DE NELER OLDUĞUNU BİLİYORUM”

İlk tanık olduğum büyük vahşetlerden biri İsrail’in Lübnan’da yapmış olduğu askeri operasyondu. Sadece sivillerin bulunduğu alanlarda yapılan katliamlara şahit oldum. Bu savaşlar sadece bu coğrafyada mı var diye düşündüm fakat durum öyle değildi. İnsan insanın dostu kardeşi olmak yerine var olan egolarının üstünden insanın insanı katlettiği bir dünyaya dönüştü.İnsanların boşu boşuna yok edildiği ve bir takım çıkarlar için savaş içerisinde bulunduğu bir dünya içerisindeyiz. Bu savaşlar hep sürecek. Çünkü silah satarak paranın kazanıldığı bir sistem içerisinde yaşıyoruz. İzmit’e çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin en büyük sanayii kentindeyim. Ben isterdim ki burada da savaşlar dışında buradaki çevre kirliliğinin belgeselinin olmasını. Ben biliyorum ki burada İzmit Körfez’inde nelerin olduğunu.

“TERÖR ÖRGÜTLERİ NEDEN KOLAY ÖRGÜTLENDİ?”

Bir savaş muhabiri olarak o savaşlarda yer almak insanı psikolojik olarak tabi ki etkiliyor. Fiziksel olarak da büyük bir etkisi var. Ben ciğerimin neredeyse yarısını oralarda geçirdiğim zatürrelerle kaybettim. Bazı arkadaşlar Türkiye Pakistan olur mu? diye soruyor. Tabi ki olabilir. Şuanda bazı noktalarda bazı okulları biliyoruz. Şuanda uyuyan cüceler gibi duruyor. Bu konuda peki devlet bir şey yapıyor mu? Yaptığını düşünmüyorum. Bu ülkede bazı terör örgütleri neden kolay örgütlendi? Örneğin PKK ve FETÖ bölgelerin, insanların dokularına nüfuz etti. İnsanların bir kısmının çocuklarını okullara gönderecek durumu yoktu bundan faydalandılar böylece onlara etki ettiler. Gittiğim birçok yerdeki savaş bölgesinde de bu durumlar mevcuttu. Bugünlerde ülkemizde de bazı durumlarla karşılaşıyoruz. Gencecik çocuklar öğretmen olmak istiyorlar fakat atanamadıkları için polis olan, asker olan gençlerimiz orada savaşlarda ölüyor.”

COŞKUN ARAL KİMDİR?

1 Mayıs 1960 tarihinde Siirt'te dünyaya geldi. Sırasıyla 14 Eylül İlkokulu, Oruç Gazi Ortaokulu ve Mecidiyeköy Lisesi’nde eğitimini tamamladı. Basın fotoğrafçılığı mesleğine 1974 yılında Günaydın ve Gün gazetelerinde başladı. 1976 yılında Ekonomi ve Politika gazetesinde devam etti. Sipa Ajansı’nın Türkiye muhabirliğini üstlendi. Bu arada Türk basınında da Türk Haberler Ajansı, Milliyet, Hürriyet gazeteleriyle serbest olarak çalıştı. 1980 yılında ilk defa SipaPress Ajansı adına Türkiye dışında görev aldı. Polonya’da ünlü Gdańsk Grevi, İran, Irak olaylarına ilişkin çalışmalarıyla uluslararası platformda adını duyurmaya başladı. 1980, 12 Eylül darbesini daha önce yaptığı arşiv çalışmalarıyla ünlü Newsweek, L’Express dergilerinin kapaklarında ve yüzlerce uluslararası dergi sayfalarında yansıttı.