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"İTÜ gücünü yanınızda hissedin"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca Doğa Koleji’nin Türkiye genelindeki kampüslerinin eğitim yöneticileriyle buluştu.
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karacave Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat ÖzerenDoğa Koleji’nin Türkiye genelindeki tüm eğitim yöneticileri ile tanışma toplantısında biraraya geldi. Tanışma toplantısında, Doğa Koleji’ninİstanbul Teknik Üniversitesi’nin desteğini alarak yeni bir döneme başladığı vurgulandı. Doğa Koleji eğitim yöneticilerine hitap eden İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, “İTÜ’nün ve kurumlarının gücünü yanınızda hissedeceksiniz. Sizler bu gücün etkisiyle yeni başarılara imza atacaksınız. Bu başarı hepimizin ama en çok çocuklarımızın olacak”diye konuştu. 

Doğa Koleji’nin zorlu bir süreçten geçtiğini, ancak eğitim yöneticileri, öğretmenler ve velilerin desteğini yanlarında hissettiklerini kaydeden Prof. Dr. Karaca, “Elbette bu zaman aldı ama sizlerin bu sürece verdiğiniz desteği hep yanımızda hissettik. Doğa Koleji mensubu her bireyin hakkını hukukunu savunacağımı, her zaman yanınızda olacağımı bilmenizi isterim” şeklinde konuştu.

“SİZLER OKULLARIMIZIN GÜCÜSÜNÜZ”

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, İTÜ’lüler olarak her zaman liyakat ve performansa önem verdiklerini ifade ederek, “Sizler, okullarımızın aklı, kalbi, gücüsünüz” dedi. Önümüzdeki süreçte Doğa Koleji kampüs ziyaretlerine başlayacaklarını belirten Özeren, “Türkiye genelindeki tüm kampüslerimizde öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve velilerimizle bir araya geleceğiz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi birlikte kucaklayacağız. 250 yıllık ulu bir çınar olan İTÜ’nün desteğini her zaman yanımızda hissedeceğiz. Bunun temellerini attık, planlamamızı yaptık, uygulamaya başlıyoruz” dedi.

Bugün 14:10 TSİ - Eğitim

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