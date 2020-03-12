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Çinli bilim adamı corona virüsü için tarih verdi!

Çin'de corona virüsüne karşı çalışmalar yürüten Ulusal Sağlık Komisyonu'nun görevlendirdiği ekibin başındaki isim Zhong Nanshan, dünya çapında paniğe yol açan virüsle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Nanshan, global seviyeye ulaşan pandeminin Haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi.
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından dünya çapında krize yol açan corona virüsüyle ilgili kritik açıklamalar ardı ardına geliyor. İsrailli bilim insanları aşı çalışmaları kapsamında önemli yol katettiklerini duyururken, bir flaş açıklama da Çin’den geldi. Çin’de Ulusal Sağlık Komisyonu’nun görevlendirdiği ekibin başında bulunan ve hükümete danışmanlık yapan Zhong Nanshan, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği corona virüsü kriziyle ilgili tarih verdi. Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre 83 yaşındaki Nanshan, salgının Haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi. Nanshan, hastalarda enfeksiyon belirtilerinin tekrar görülme oranının da oldukça düşük olduğunu belirtti.

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