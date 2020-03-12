Makarnada fahiş fiyatlar sonrası açıklama geldi!

Koronavirüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından fırsatçılar başta makarna olmak üzere birçok ürünü e-ticaret siteleri üzerinden fahiş fiyatlara satmaya başladı. Makarna fiyatlarının 15-16 TL'ye kadar dayandığı görülürken, e-ticaret sitesi Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

ANKARA MAKARNASI: BU FİYATLARA İTİBAR ETMEYİNİZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Makarnası Yönetim Kurulu, yasal süreç başlatılacağını duyurdu. Ankara Makarnası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli takipçilerimiz, bazı internet sitelerinde aracı firmalar tarafından satışa sunulan Nuh'un Ankara Makarnası ürünlerinin fiyatları doğru değildir. Bu fiyatlara itibar etmeyiniz ve alışverişinizi bu satıcılardan gerçekleştirmeyiniz. Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan, markamızı kullanarak çıkar sağlamaya çalışan ve buna izin veren her türlü isim ve firma hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Fiyatlarımızı market, supermarket ve discount raflarından takip edebilirsiniz."

TRENDYOL: FİYATLARI BİZ BELİRLEMİYORUZ

Trendyol'dan yapılan açıklamada ise fiyatların kendileri tarafından belirlenmediği, buna rağmen haksız fiyatlandırmalara karşı tedbirler alındığı belirtildi. Şirket, kullanıcıların haksız fiyatları bildirmesini istedi. Firmadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Topluma karşı sorumluluğumuzla, ürün fiyatlarını biz belirleyemiyor olmamıza rağmen platformumuzda bu süreçle ilgili ürünlere yönelik haksız fiyat oluşumunu engelleyecek tüm tedbirleri alıyoruz. Müşterilerimizden gelen her bir geri bildirimi hassasiyetle değerlendiriyoruz. Tamamen piyasa koşullarında, Trendyol'dan bağımsız olarak oluşan haksız fiyatlandırmaları tespit etmeniz durumunda fiyat.kontrol@trendyol.com e-mail adresine bildirmenizi önemle rica ederiz."