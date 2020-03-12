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TOKİ Gebze konutlarının kurası çekildi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Gebze’de yaptırılacak konutlar için hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi salonunda yapıldı.
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TOKİ’den ev sahibi olmak için başvuran binlerce Gebzelinin heyecanına ortak olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kura törenine katıldı. 250 dairelik toplu konutlar için düzenlenen kura çekiminde kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “İlçemizin nüfusu her geçen sene biraz daha artıyor. Eğitim, sağlık başta olmak üzere ihtiyaçlar da aynı ölçüde artıyor. Biz de bu eksiklikleri tamamlayacak şekilde çaba ve gayret içerisinde olacağız. TOKİ tarafından yapılacak 250 konut için başvuran kardeşlerimiz arasından kurada ismi çıkanları kutluyorum. İsmi çıkmayan kardeşlerimiz de üzülmesinler. Yeni toplu konut alanlarının oluşturulması için ilgili bakanlıklar ve TOKİ nezdinde girişimlerimizi ve görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Konutlar şimdiden Gebze’mize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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