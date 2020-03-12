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Minibüse binerken düşüp, yaralandı

Karamürsel'de Engin Üzmen (79) binmek istediği minibüsün basamaklarından düşüp, yaralandı.  

Demirören Haber Ajansı
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Karamürsel'de, Engin Üzmen (79) binmek istediği minibüsün basamaklarından düşüp, yaralandı. 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde alışveriş yapan Engin Üzmen, evine gitmek için  minibüse binmek istedi. Minibüsün basamaklarında dengesini kaybedince yere düştü. Yaralanan Üzmen, olay yerine çağrılan ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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Muhabir Demirören Haber Ajansı

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