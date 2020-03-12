Karamürsel'de, Engin Üzmen (79) binmek istediği minibüsün basamaklarından düşüp, yaralandı. 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde alışveriş yapan Engin Üzmen, evine gitmek için minibüse binmek istedi. Minibüsün basamaklarında dengesini kaybedince yere düştü. Yaralanan Üzmen, olay yerine çağrılan ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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Minibüse binerken düşüp, yaralandı
Karamürsel'de Engin Üzmen (79) binmek istediği minibüsün basamaklarından düşüp, yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz