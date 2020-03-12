Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 kişinin corona virüs şüphesi ile hastanenin 4 katında karantina altına alındığı ve hasta ziyaretine kapatılmak üzere olduğu gelen bilgiler arasında..
Dün 15:02 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 20:59 TSİ
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 kişinin corona virüs şüphesi ile hastanede karantina altına alındığı öğrenildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz