Büyükakın: Şehrimizde corona virüs vakası yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclisi bugün Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste 120 gündem maddesi görüşüldü. Önerge veren CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir ve Meclis Üyesi Orhan Tanış, corona virüs ile ilgili olarak, “Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm birim ve halkın toplu olarak giriş çıkış yaptığı binalara dezenfektan konulmasını, ayrıca bu hastalık ile ilgili alınabilecek tedbirleri belirten broşürlerin kentin çeşitli noktalarındaki reklam panolarına asılmasını talep etmekteyiz” dedi.

“HAZIRLIĞIMIZI YAPMIŞTIK”

Büyükakın konuyla ilgili, “Konuyla ilgili tüm tedbirler alındı. Belediyemiz dezenfekten maddelerin teminini çok öncesinde sağladı, hazırlığımızı yapmıştık. İlk vakanın görülmesiyle birlikte diğer hazırlıkları da tamamladık. Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda hareket ediyoruz. Bilgilendirici broşürlerin dağıtımı ve basımı devam ediyor. Dezenfektan konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Şu anda salgın yok. Şehrimizde de yok. Gereksiz paniğe de sebep olmamak lazım. Hazırlıklarımız tamam, herhangi bir şeyde gereken yapılacak.