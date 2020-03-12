Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:20 TSİ- Gündem G: Bugün 16:27 TSİ

MHP, İYİ Parti, Saadet yan yana

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İYİ Parti, MHP ve Saadet Partili meclis üyeleri yeni düzende yan yana oturmaya başladı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclisi bugün Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste 120 gündem maddesi görüşülecek. Meclis salonu oturma düzeninde bu ay değişikliğe gidildi. Önceki meclis toplantılarında arkalarda oturan İYİ Parti, MHP ve Saadet Partili meclis üyeleri yeni düzende oturmaya başladı.

Bugün 15:20 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Büyükakın’dan uygun düğün salonu açıklaması mask
Büyükakın’dan uygun düğün salonu açıklaması
Korona virüs fırsatçılığı pes dedirtti! mask
Korona virüs fırsatçılığı pes dedirtti!
Gölcük’te toplu taşıma araçları dezenfekte edildi mask
Gölcük’te toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
Kocaeli’de virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan etkinlikleri iptal edildi mask
Kocaeli’de virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan etkinlikleri iptal edildi
Korona virüste doğru bilinen 10 yanlış! mask
Korona virüste doğru bilinen 10 yanlış!
Haaretz: İsrail'de koronavirüse karşı aşı geliştirildi mask
Haaretz: İsrail'de koronavirüse karşı aşı geliştirildi
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Çalıştığı fabrikada kendini astı! mask
Çalıştığı fabrikada kendini astı!
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu mask
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu
KOÜ Tıp Fakültesi'nde corona iddiası! mask
KOÜ Tıp Fakültesi'nde corona iddiası!

GALERİ

Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı! mask
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı!
Kardeşimi ben öldürmedim demişti... mask
Kardeşimi ben öldürmedim demişti...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL