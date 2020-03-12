Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclisi bugün Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste 120 gündem maddesi görüşülecek. Meclis salonu oturma düzeninde bu ay değişikliğe gidildi. Önceki meclis toplantılarında arkalarda oturan İYİ Parti, MHP ve Saadet Partili meclis üyeleri yeni düzende oturmaya başladı.
Bugün 15:20 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:27 TSİ
MHP, İYİ Parti, Saadet yan yana
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İYİ Parti, MHP ve Saadet Partili meclis üyeleri yeni düzende yan yana oturmaya başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz