Adnan Uyar saldırıya uğradı!

Türk İş Konfederasyonu 1.Bölge Başkanı Adnan Uyar 11 Mart günü Türk-İş İstanbul 1.Bölge Başkanlığı önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Uyar yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“11 Mart 2020 tarihinde görev yaptığım Türk-İş İstanbul 1.Bölge Başkanlığı önünde daha öncede hiç görmediğim, tanımadığım şahıs veya şahıslar tarafından İstanbul’un en kalabalık büyükelçiliklerinde bulunduğu caddede arkamdan saldırılarak darp edildim. Şükürler olsun ki; bu tasarlanmış,planlanmış menfur saldırıyı çok hafif atlattım.Tek tesellimiz hiç tanımadığım şahsın veya şahısların işlek caddede bulunan kameralar vasıtasıyla tespit edilmiş olmasıdır. Temennim bir an önce yakalanarak , adalete teslim edilmesi ve bu orantısız ve haince pusu kurularak yapılan şiddetin gereken cezanın verilmesidir. Bu vesileyle arayan ,soran , bizzat gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim..”