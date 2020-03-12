Öğrencilerin umudu komisyonda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclisi bugün Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste 120 gündem maddesi görüşüldü.

ÖĞRENCİLERİN UMUDU KOMİSYONDA

Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonu’nun, Orta Öğretim Lise seviyesinden mezun olup, aynı sene herhangi bir üniversiteye yerleşmeyen öğrencilerin, mezun oldukları yılın devamında bir yıl indirimli seyahat kartı tarifesinden istifade edebilmeleri ile ilgili raporu oy birliğiyle komisyona geri iade edildi. Büyükakın madde ile ilgili, “Fiilen öğrenci kategorisinde olması gereken çocuklar tam bilet sayılıyorlar. Öğrenci kategorisinde değerlendirmek istedik. Komisyon bunu uygun görmedi. Grupta uygun olmayan bir yanı olmadığını söyledik. Tekrar değerlendirilmesi lazım. Öğrenci olarak kabul edilmesi lazım ve bunu meclis kararına bağlamamız lazım. Sayıştay bunu yapamazsınız derlerse meclis kararını değiştiririz” dedi.