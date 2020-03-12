Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclisi bugün Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste 120 gündem maddesi görüşüldü. Tartışmalara neden olan, Belde A.Ş.’ye tahsis edilen parkomat ve açık otoparkların Belde A.Ş.’ye yeniden tahsisi maddesi gündeme geldi. CHP tarafından maddeye şerh koyuldu. Komisyondan gelen madde oy çokluğuyla kabul edildi.
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Parkomatlar tekrar Belde A.Ş.’de
Tartışmalara neden olan Belde A.Ş.’ye daha önce tahsis edilen parkomat ve açık otoparklar oy çokluğuyla tekrar Belde A.Ş.’ye devredildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz