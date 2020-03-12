Büyükakın’dan uygun düğün salonu açıklaması

Kocaeli Kongre Merkezi’nin C Bloku’nun düğün salonu ve sosyal tesis olarak işletilmesinin Antikkapı A.Ş.’ye devir edilmesi maddesi görüşüldü. Engin Taşdemir “Büyükşehrin ve ilçe belediyelerin birçok noktada düğün salonu var” dedi. Büyükakın konuyla ilgili, “Kongre merkezinin yeri içinde değil. Kongre Merkezi’nin İzmit tarafında bir bina daha var. Düğün salonu orası. Ayrı bir yapı. Birlikte kullanıldığında bin, bin 200 kişilik düğünlerin yapılabileceği bir salon. İki ayrı nikah salonu şeklinde de kullanabilir, açık bir düğün alanı şeklinde de kullanabilir. Kongre merkezindeki etkinlikleri de etkilemeyeceğini düşündük. Düğün salonu Kongre Merkezi’ndeki etkinliği olumsuz etkilemeyecek kanaatindeyiz. Zaman içerisinde sizin dediğiniz gibi iki etkinlik birbirini etkilediğini görürsek tekrar değerlendirip orayı iptal ederiz” ifadelerinde bulundu.

“SORUMSUZLUK OLUR”

CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış “belediyelere ait salonları mutlaka uygun fiyatlı kiralamalar yapılması yönünde bir düşünce olması lazım” şeklinde konuşurken Büyükakın, “ Belediye işlemleri sosyal hizmetlerdir ama bizim belediyeyi belli alanlarda zarar ettirdiğimizde onun kaynağını da oluşturmamız gerekir. Birçok alanlarda sosyal hizmet deyip bedelini almayıp belediyeyi çivi çakamaz hale getirirsek bu da başka bir sorumsuzluk olur. Buradan kar kazanmak gibi bir maksadımız olmasın ama maliyetini de bir şekilde karşılayalım diye düşünüyoruz” dedi. Madde oy çokluğuyla kabul edildi.